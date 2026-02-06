Cybertempête en chaîne sur l’État : après la Daf, le gardien du numérique Senum SA pris pour cible … la cybersécurité de l’État sénégalais en question


Cybertempête en chaîne sur l’État : après la Daf, le gardien du numérique Senum SA pris pour cible … la cybersécurité de l’État sénégalais en question

 Sénégal est-il en train de perdre la bataille de la cybersécurité ? Après la spectaculaire cyberattaque ayant paralysé la Direction de l’automatisation des fichiers (Daf), une autre révélation tout aussi troublante vient élargir le champ des inquiétudes. Selon le quotidien L’Observateur, la société Senum SA (Sénégal Numérique SA), pourtant chargée de piloter et sécuriser l’informatisation de l’État, a également été victime d’une attaque informatique.

 

D’après L’Observateur, la cyberattaque contre la Daf, largement relayée par la presse nationale, n’était en réalité que la face visible de l’iceberg. Alors que cette direction stratégique tente encore de se relever d’une intrusion qualifiée de grave, ayant entraîné la suspension nationale de la production des cartes nationales d’identité, une seconde structure clé de l’appareil étatique aurait été touchée dans le même laps de temps.

 

L’attaque contre la Daf a été officiellement confirmée par un communiqué de son directeur général. Dans ce document, la direction assurait que « toutes les dispositions sont prises afin de rétablir la situation ». Mais les faits rapportés par L’Observateur montrent une crise d’une ampleur bien plus profonde. Un groupe de hackers se faisant appeler « The Green Blood Group » a revendiqué l’intrusion, affirmant être en possession de 139 téraoctets de données issues des serveurs de la Daf. Une annonce aux allures de bombe numérique, compte tenu de la sensibilité des informations traitées par cette direction.

 

Face à la gravité de la situation, les autorités ont rapidement saisi la Division spéciale de cybersécurité. Une équipe d’enquêteurs, conduite par le commissaire Pape Djidiack Faye, s’est rendue sur les lieux pour procéder à des constatations techniques. Selon des indiscrétions rapportées par L’Observateur, les premières pistes explorées sont complexes et pourraient mener jusqu’au groupe malaisien Iris Corporation Berhad, spécialisé dans l’identité numérique. Cette entreprise avait remporté, en 2016, un marché estimé à 50 milliards de francs CFA pour la production de 10 millions de cartes d’identité via sa filiale sénégalaise. Bien que son implication directe ne soit pas établie à ce stade, son nom figure désormais dans le périmètre des investigations.

 

Mais c’est surtout la révélation de l’attaque contre Senum SA qui fait craindre un scénario encore plus alarmant. Créée fin 2021 pour remplacer l’Agence de l’informatique de l’État (ADIE), cette société publique a pour mission centrale, selon ses textes fondateurs, de « mettre en œuvre la politique d’informatisation de l’État et de gérer ses infrastructures numériques ». Le fait qu’elle ait été compromise pose une question fondamentale : qui protège réellement le système numérique de l’administration sénégalaise ?

 

Pour L’Observateur, cette double attaque pourrait traduire soit une offensive coordonnée, soit une exploitation méthodique de failles structurelles au plus haut niveau de l’État. À ce stade, un flou total entoure l’ampleur des dégâts subis par Senum SA, tout comme l’existence d’un lien direct entre les deux intrusions. Les enquêteurs devront établir si des données sensibles ont été exfiltrées, identifier les auteurs réels des attaques et déterminer leurs motivations.

 

Alors que la Daf s’efforce de rétablir ses services et de rassurer les usagers, l’attention nationale se tourne désormais vers les conclusions de l’enquête.

Autres articles
Vendredi 6 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Début des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis à Oman

Début des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis à Oman - 06/02/2026

Université Iba Der Thiam de Thiès: les étudiants décrètent 48 heures sans tickets, renouvelables

Université Iba Der Thiam de Thiès: les étudiants décrètent 48 heures sans tickets, renouvelables - 06/02/2026

Incitation aux agressions : le journaliste de Sénégal7 Falil Gadio convoqué à la BR de Faidherbe

Incitation aux agressions : le journaliste de Sénégal7 Falil Gadio convoqué à la BR de Faidherbe - 06/02/2026

Université Gaston Berger de Saint Louis : la CESL décrète 48 heures de Journées sans ticket renouvelables

Université Gaston Berger de Saint Louis : la CESL décrète 48 heures de Journées sans ticket renouvelables - 06/02/2026

Accident avant le péage de Thiaroye : forte perturbation du trafic

Accident avant le péage de Thiaroye : forte perturbation du trafic - 06/02/2026

Soins en Israël : Pape Natango Mbaye témoigne de son parcours médical contre la dystonie

Soins en Israël : Pape Natango Mbaye témoigne de son parcours médical contre la dystonie - 06/02/2026

4000 conteneurs vides coincés à Bamako : Le port Dakar paie le prix de l’instabilité malienne

4000 conteneurs vides coincés à Bamako : Le port Dakar paie le prix de l’instabilité malienne - 06/02/2026

« Des menaces hybrides nous obligent à repenser la sécurité » : La proposition du ministre Cheikh Niang pour l’Afrique

« Des menaces hybrides nous obligent à repenser la sécurité » : La proposition du ministre Cheikh Niang pour l’Afrique - 06/02/2026

Le PASTEF reprogramme la tournée de Sonko à Guinguinéo en raison du Ramadan

Le PASTEF reprogramme la tournée de Sonko à Guinguinéo en raison du Ramadan - 05/02/2026

Guédiawaye prise en otage par la violence des combats : une boulangerie saccagée, des petits entrepreneurs à bout

Guédiawaye prise en otage par la violence des combats : une boulangerie saccagée, des petits entrepreneurs à bout - 05/02/2026

Terrorisme, climat, cyber-menaces: Dakar accueille le 10ème Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique en avril 2026

Terrorisme, climat, cyber-menaces: Dakar accueille le 10ème Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique en avril 2026 - 05/02/2026

Magal DAROU 2026 – Retour sur l’héritage spirituel de feu El Hadj Serigne Sall autour de la célébration du magal de Boroom Darou

Magal DAROU 2026 – Retour sur l’héritage spirituel de feu El Hadj Serigne Sall autour de la célébration du magal de Boroom Darou - 05/02/2026

Thiès : l'hygiène et la salubrité des écoles publiques, au centre des préoccupations

Thiès : l'hygiène et la salubrité des écoles publiques, au centre des préoccupations - 05/02/2026

L’État sous le feu d’une cyberattaque silencieuse: Comment les hackers ont infiltré la DAF pendant trois semaines

L’État sous le feu d’une cyberattaque silencieuse: Comment les hackers ont infiltré la DAF pendant trois semaines - 05/02/2026

Visite de chantier de l'Université du Sénégal Oriental : l'infrastructure sera livrée avant la rentrée d’octobre 2026

Visite de chantier de l'Université du Sénégal Oriental : l'infrastructure sera livrée avant la rentrée d’octobre 2026 - 05/02/2026

Retenues salariales à l’ARP : la Jonction des luttes SAMES–SUTSAS dénonce des dysfonctionnements et réclame un audit

Retenues salariales à l’ARP : la Jonction des luttes SAMES–SUTSAS dénonce des dysfonctionnements et réclame un audit - 05/02/2026

Tournée économique dans le Sénégal oriental : le Président Diomaye Faye entame sa visite par Tambacounda

Tournée économique dans le Sénégal oriental : le Président Diomaye Faye entame sa visite par Tambacounda - 05/02/2026

Affaire des vidéos intimes : « Maman Vulgaire » rejette les accusations de la diffusion des vidéos intimes de la maman de mame ndiaye savon

Affaire des vidéos intimes : « Maman Vulgaire » rejette les accusations de la diffusion des vidéos intimes de la maman de mame ndiaye savon - 05/02/2026

Cambriolage à Saly : la villa d’un fils du khalife général des Tidjanes ciblée, une jeune femme écrouée

Cambriolage à Saly : la villa d’un fils du khalife général des Tidjanes ciblée, une jeune femme écrouée - 05/02/2026

Starlink au Sénégal : Quand le satellite vient combler le fossé numérique dans les territoires

Starlink au Sénégal : Quand le satellite vient combler le fossé numérique dans les territoires - 05/02/2026

Affaire Farba Ngom : Abou Lô, ancien ministre, dénonce des « dérives autoritaires » et annonce la création d’un comité de résistance

Affaire Farba Ngom : Abou Lô, ancien ministre, dénonce des « dérives autoritaires » et annonce la création d’un comité de résistance - 05/02/2026

Digitalisation des jeux : la LONASE s’ouvre à l’innovation avec de nouveaux opérateurs

Digitalisation des jeux : la LONASE s’ouvre à l’innovation avec de nouveaux opérateurs - 04/02/2026

Économie : le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre attendu au Sénégal

Économie : le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre attendu au Sénégal - 04/02/2026

Hôpital régional de Thiès : la direction apporte la réplique :

Hôpital régional de Thiès : la direction apporte la réplique : "Contrairement aux affirmations alarmistes, l’hôpital régional de Thiès bénéficie actuellement d’un vaste programme d’investissement..." - 04/02/2026

Convocation de Doudou Wade : les anciens présidents de groupe parlementaire montent au front pour la démocratie

Convocation de Doudou Wade : les anciens présidents de groupe parlementaire montent au front pour la démocratie - 04/02/2026

Salon du livre de Kolda / Abdourahmane Diallo (coordonnateur adjoint SALIKO) : « Nous attendons la contribution de tout le monde pour relever les défis… »

Salon du livre de Kolda / Abdourahmane Diallo (coordonnateur adjoint SALIKO) : « Nous attendons la contribution de tout le monde pour relever les défis… » - 04/02/2026

Télécommunications : l’arrivée annoncée de Starlink au Sénégal fait réagir le syndicat de la Sonatel

Télécommunications : l’arrivée annoncée de Starlink au Sénégal fait réagir le syndicat de la Sonatel - 04/02/2026

DAROU MOUHTY 2026– Dahira Al Hidaaya met en lumière le développement personnel sous la guidance de Serigne Ahamadou Mbacké Bachir

DAROU MOUHTY 2026– Dahira Al Hidaaya met en lumière le développement personnel sous la guidance de Serigne Ahamadou Mbacké Bachir - 04/02/2026

Nigeria: des hommes armés tuent au moins 162 personnes dans le centre-ouest

Nigeria: des hommes armés tuent au moins 162 personnes dans le centre-ouest - 04/02/2026

Santé : Pour une prise en charge plus personnalisée et humaine des addictions (Dr Rokhaya Ndoye Mbaye)

Santé : Pour une prise en charge plus personnalisée et humaine des addictions (Dr Rokhaya Ndoye Mbaye) - 04/02/2026

RSS Syndication