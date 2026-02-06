UGB : les étudiants passent à l'acte et vont au front contre les FDS

Après avoir décrété 48 heures de journées sans ticket, les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis sont passés à l'acte cet après-midi du vendredi, en affrontant les forces de défense et de sécurité. La situation a dégénéré suite à une assemblée générale tenue vers 16 heures, au cours de laquelle la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a décidé de durcir le ton.



Cette escalade intervient après l'annonce de la fermeture temporaire des restaurants universitaires par la direction du CROUS, une mesure de rétorsion face aux journées « sans ticket » instaurées par les étudiants pour réclamer leurs bourses.



Le campus de Sanar s'est transformé en un véritable théâtre de confrontations, marquées par des échanges nourris de jets de pierres et de gaz lacrymogènes.