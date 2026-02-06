4000 conteneurs vides coincés à Bamako : Le port Dakar paie le prix de l’instabilité malienne


4000 conteneurs vides coincés à Bamako : Le port Dakar paie le prix de l’instabilité malienne
Le port de Dakar fait face à une « raréfaction critique » de conteneurs vides, conséquence directe du blocage de plus de 4 000 unités au Mali. Une situation qui menace l’activité portuaire sénégalaise et la chaîne logistique régionale. C’est une alerte pour le principal port d’Afrique de l’Ouest. Le Conseil malien des chargeurs s’inquiète dans un communiqué de la « raréfaction critique des conteneurs vides au port de Dakar », privé de milliers d’unités immobilisées au Mali et incapables de faire le trajet retour.
 
Les 4000 conteneurs vides bloqués au Mali dont 2800 appartenant à MSC et 700 à Hapag-Lloyd devraient normalement alimenter le cycle logistique du port de Dakar. Mais l’insécurité grandissante dans la région de Kayes, à la frontière sénégalaise, paralyse le système. Les attaques jihadistes se multiplient. Jeudi dernier, au moins une douzaine de camionneurs ont été tués lors de l’attaque d’un convoi pourtant escorté par l’armée malienne. « On ne peut pas les forcer à prendre le risque ! », explique un chef d’entreprise malien interrogé par RFI qui souligne que les transporteurs refusent désormais d’effectuer le trajet, surtout pour des conteneurs vides qui ne bénéficient d’aucune escorte militaire.
 
Les mines artisanales posées par les jihadistes et l’état dégradé de la route renforcent la réticence des routiers. L’embargo sur le carburant décrété en septembre par le Jnim a également laissé des camions bloqués à Bamako, faute de gasoil. En effet, les lourdeurs administratives aux douanes de Bamako empêchent le retour rapide des conteneurs vers Dakar. « Les conteneurs peuvent attendre plusieurs jours avant d’être descendus d’un camion, puis plusieurs semaines voire des mois avant que toutes les formalités soient réglées », déplore un opérateur qui évoque également des problèmes de corruption.
 
Certains conducteurs, excédés par ces délais, repartent même sans le conteneur, aggravant la pénurie à Dakar. Si le passage en douane a été accéléré récemment à Bamako, cette mesure ne concerne que les camions-citernes entrant, négligeant le problème du retour des conteneurs vides. Sollicités par RFI pour préciser l’origine du problème, ni le Conseil malien des chargeurs, ni le ministère des Transports n’ont donné suite, laissant planer le flou sur les solutions envisagées.
 
Des conséquences pour toute la sous-région
 
Cette raréfaction des conteneurs au port de Dakar menace directement l’approvisionnement du Mali, dont 70 % des importations transitent par la capitale sénégalaise. Le Conseil malien des chargeurs évoque des « perturbations dans l’approvisionnement du Mali » et un « risque réel de durcissement des conditions d’exploitation des opérateurs économiques maliens par les armateurs ». Les autorités maliennes de transition exigent la restitution des conteneurs, conscientes que cette situation « est devenue une préoccupation majeure pour la chaîne logistique nationale et régionale ». Mais comme le reconnaît un entrepreneur malien : « Les autorités veulent donner un bon signal aux compagnies maritimes, mais elles n’ont aucune solution à proposer ! »
 
Cette crise fait écho à la situation inverse de novembre dernier, lorsque plus de 2000 conteneurs pleins attendaient au port de Dakar d’être acheminés au Mali. La ministre malienne des Transports s’était alors rendue à Dakar pour négocier l’annulation des pénalités de stockage.
Aujourd’hui, seuls 304 conteneurs pleins restent en attente à Dakar un progrès significatif. Mais le nouveau problème des conteneurs vides menace l’équilibre fragile de cette plateforme logistique essentielle pour toute la sous-région sahélienne.
Dakaractu



