Traite humaine, exploitation sexuelle : Deux « mamas » nigérianes devant la justice


Traite humaine, exploitation sexuelle : Deux « mamas » nigérianes devant la justice

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dntl) de Kédougou a procédé, au début du mois de février, à l’interpellation de deux femmes originaires du Nigeria accusées d’avoir organisé un trafic de jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle.

 

Premier cas : Maria Agi alias Awa

 

Selon Libération, la première affaire remonte au début du mois lorsque les enquêteurs de la Dntl ont été alertés sur l’arrivée suspecte d’une jeune Nigériane dans la localité de Baytilaye, située dans le département de Kédougou. Selon les informations recueillies, cette dernière aurait été acheminée depuis son pays d’origine par une dénommée Maria Agi, également connue sous le pseudonyme d’Awa.

 

D’après les sources policières évoquées par Libération, la victime était hébergée chez sa compatriote qui prélevait l’intégralité de ses gains issus du commerce sexuel. L’objectif est d’atteindre la somme cible de 500.000 francs CFA. Les investigations ont également révélé que le parcours de la jeune fille impliquait un transit par le territoire malien avant son arrivée définitive à Baytilaye.

 

Suite à ces révélations, la Brigade des interpellations, surveillance et filatures (Bisf) est immédiatement entrée en action. Confrontée aux faits lors de son arrestation à son domicile, Maria Agi a fini par avouer son implication dans ce réseau criminel. Elle a expliqué avoir bénéficié du soutien logistique de plusieurs complices basés dans trois pays différents : le Nigeria, le Bénin et le Mali.

 

Selon ses déclarations, elle aurait déboursé 200.000 francs CFA pour acquérir la jeune femme, identifiée comme B.Mton, auprès d’un intermédiaire nigérian répondant au nom de Mary, dont l’identité complète n’a pas été précisée. Par ailleurs, ses complices établis à Cotonou et au Mali auraient contribué à la fabrication de documents frauduleux, notamment une fausse carte d’identité nigériane accompagnée d’un carnet de vaccination contrefait, permettant ainsi de faciliter le voyage clandestin entre le Nigeria et le Sénégal.

 

La victime, B.Infon, a confirmé lors de son audition avoir effectivement subi une exploitation sexuelle orchestrée par sa compatriote. Elle a témoigné de la contrainte exercée par Maria Agi qui l’obligeait à se prostituer et à lui remettre quotidiennement la totalité de ses revenus jusqu’au remboursement complet de la dette de 500.000 francs CFA, présentée comme le coût de son acheminement vers le Sénégal.

 

À l’issue de l’enquête menée le 2 février, Maria Agi a été présentée devant les autorités judiciaires tandis que la jeune victime a été confiée à l’organisation non gouvernementale « La Lumière » basée à Kédougou, en vue de sa prise en charge et de son éventuel retour au pays.

 

Deuxième cas : Rita Mbachu alias Favour

 

Dans une affaire similaire, les mêmes services de la Dntl ont procédé à l’arrestation d’une autre ressortissante nigériane, Rita Mbachu, connue également sous l’identité de Favour. Cette dernière est accusée d’avoir orchestré le convoyage et l’exploitation d’une jeune femme de 21 ans prénommée Z. Adekunle.

 

Les circonstances de cette seconde affaire présentent de nombreuses similitudes avec la première. Rita Mbachu a été interpellée en même temps que sa présumée victime dans la même localité de Baytilaye. Durant son interrogatoire, la jeune Z. Adekunle a raconté son calvaire : recrutée au Nigeria, elle a été transportée jusqu’au Sénégal où elle a été forcée de se livrer à la prostitution sous la supervision de Rita Mbachu.

 

Cette dernière aurait acquis la jeune femme pour la somme de 500.000 francs CFA auprès d’une certaine Mama Goodness, opérant depuis le Nigeria. Une fois l’achat effectué, elle a organisé le voyage transfrontalier de sa victime avec l’assistance de passeurs établis au Nigeria et au Bénin, avant son arrivée finale à Baytilaye, au Mali.

 

Dès son arrivée sur le territoire sénégalais le 26 janvier 2026, la jeune Z. Adekunle s’est vue imposer une dette de 1.500.000 francs CFA, montant qu’elle devait rembourser en reversant l’intégralité de ses gains de prostitution. En l’espace de quatre jours seulement, la victime avait déjà versé 25.000 francs CFA à son exploiteuse. Il lui restait encore à payer 1.475.000 francs CFA avant d’espérer recouvrer sa liberté.

 

Questionnée sur l’utilisation de l’argent collecté, Rita Mbachu a affirmé avoir investi ces fonds dans l’achat de vêtements pour une autre jeune fille nommée Zainab Adekunle, dans le but de la rendre « plus séduisante » pour ses futurs clients.

 

Un vaste réseau international 

 

Les témoignages recueillis auprès de Z. Adekunle ont permis aux enquêteurs de mettre en lumière l’existence d’une organisation criminelle de grande envergure. Selon la victime, une certaine R. Mbachu alias Favour jouerait le rôle de coordinatrice principale d’un réseau transnational de traite d’êtres humains. Ce réseau disposerait de ramifications dans plusieurs pays, notamment au Nigeria, au Bénin et à Cotonou.

 

 

La jeune femme, désormais prise en charge par l’ONG « La Lumière », a expliqué que son transfert depuis le Nigeria jusqu’à Kédougou avait été rendu possible grâce à l’intervention de multiples intermédiaires situés dans différentes villes et pays. Certains membres du réseau se seraient chargés de lui fournir de faux documents d’identité, comportant une carte d’identité nigériane falsifiée et un faux carnet de vaccination. D’autres l’auraient hébergée temporairement et transportée à bord de bus et de motos-taxis lors des différentes étapes de son périple.

Autres articles
Samedi 7 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Université Iba Der Thiam de Thiès : Le CROUS/ T annonce la fermeture des services de restauration

Université Iba Der Thiam de Thiès : Le CROUS/ T annonce la fermeture des services de restauration - 07/02/2026

Journée internationale de la tolérance zéro contre les MGF : Les clubs de jeunes filles leaders de Kolda en ordre de bataille...

Journée internationale de la tolérance zéro contre les MGF : Les clubs de jeunes filles leaders de Kolda en ordre de bataille... - 07/02/2026

Le journaliste Falil Gadio poursuivi pour incitation à la violence, son avocat conteste : « Il n’y a aucun acte positif, aucune complicité… »

Le journaliste Falil Gadio poursuivi pour incitation à la violence, son avocat conteste : « Il n’y a aucun acte positif, aucune complicité… » - 07/02/2026

UGB : les étudiants passent à l'acte et vont au front contre les FDS

UGB : les étudiants passent à l'acte et vont au front contre les FDS - 06/02/2026

Crise à l’UCAD : l’Intersyndicale du COUD annonce 48 heures de grève à partir de ce vendredi

Crise à l’UCAD : l’Intersyndicale du COUD annonce 48 heures de grève à partir de ce vendredi - 06/02/2026

Kaolack : Le Khalife mondial de la Tidianya rend visite aux khalifes de Médina Baye et de Léona Niassène

Kaolack : Le Khalife mondial de la Tidianya rend visite aux khalifes de Médina Baye et de Léona Niassène - 06/02/2026

Levées mécaniques d’immunité et sans condamnation : Quand l’assemblée nationale fonce dans l’impasse

Levées mécaniques d’immunité et sans condamnation : Quand l’assemblée nationale fonce dans l’impasse - 06/02/2026

Pape Gorgui Ndong descend en flammes Seydi Gassama : « Vous êtes dans le commerce de l’indignation! »

Pape Gorgui Ndong descend en flammes Seydi Gassama : « Vous êtes dans le commerce de l’indignation! » - 06/02/2026

Air Sénégal dévoile sa carte Trader pour les professionnels du commerce

Air Sénégal dévoile sa carte Trader pour les professionnels du commerce - 06/02/2026

Crise de la dette / Alioune Tine « le FMI doit nous donner des explications… soit c’est par ignorance, soit c’est délibéré »

Crise de la dette / Alioune Tine « le FMI doit nous donner des explications… soit c’est par ignorance, soit c’est délibéré » - 06/02/2026

Fermeture des restaurants de l’UCAD :

Fermeture des restaurants de l’UCAD : "l’État veut désormais affamer les étudiants en décidant de fermer les restaurants universitaires " le député Abdou Mbow dénonce une décision « illégale et inhumaine » - 06/02/2026

Conseil départemental de Thiès : Adoption à l'unanimité du projet de budget de l'année 2026

Conseil départemental de Thiès : Adoption à l'unanimité du projet de budget de l'année 2026 - 06/02/2026

UCAD-Fermeture des restaurants : Les étudiants décrètent une cessation des activités administratives et menacent de passer à la vitesse supérieure

UCAD-Fermeture des restaurants : Les étudiants décrètent une cessation des activités administratives et menacent de passer à la vitesse supérieure - 06/02/2026

Maroc : les supporters sénégalais détenus annoncent une grève de la faim

Maroc : les supporters sénégalais détenus annoncent une grève de la faim - 06/02/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : des voix s’élèvent contre un éventuel soutien du Sénégal

Candidature de Macky Sall à l’ONU : des voix s’élèvent contre un éventuel soutien du Sénégal - 06/02/2026

De faux marabout à maître-chanteur : Babacar Sy menaçait de transformer son bienfaiteur en chat

De faux marabout à maître-chanteur : Babacar Sy menaçait de transformer son bienfaiteur en chat - 06/02/2026

Arnaque et charlatanisme : Seydou Seck, l’influenceur TikTok aux fausses promesses, tombe dans les filets de la police

Arnaque et charlatanisme : Seydou Seck, l’influenceur TikTok aux fausses promesses, tombe dans les filets de la police - 06/02/2026

Cybertempête en chaîne sur l’État : après la Daf, le gardien du numérique Senum SA pris pour cible … la cybersécurité de l’État sénégalais en question

Cybertempête en chaîne sur l’État : après la Daf, le gardien du numérique Senum SA pris pour cible … la cybersécurité de l’État sénégalais en question - 06/02/2026

Début des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis à Oman

Début des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis à Oman - 06/02/2026

Université Iba Der Thiam de Thiès: les étudiants décrètent 48 heures sans tickets, renouvelables

Université Iba Der Thiam de Thiès: les étudiants décrètent 48 heures sans tickets, renouvelables - 06/02/2026

Incitation aux agressions : le journaliste de Sénégal7 Falil Gadio convoqué à la BR de Faidherbe

Incitation aux agressions : le journaliste de Sénégal7 Falil Gadio convoqué à la BR de Faidherbe - 06/02/2026

Université Gaston Berger de Saint Louis : la CESL décrète 48 heures de Journées sans ticket renouvelables

Université Gaston Berger de Saint Louis : la CESL décrète 48 heures de Journées sans ticket renouvelables - 06/02/2026

Accident avant le péage de Thiaroye : forte perturbation du trafic

Accident avant le péage de Thiaroye : forte perturbation du trafic - 06/02/2026

Soins en Israël : Pape Natango Mbaye témoigne de son parcours médical contre la dystonie

Soins en Israël : Pape Natango Mbaye témoigne de son parcours médical contre la dystonie - 06/02/2026

4000 conteneurs vides coincés à Bamako : Le port Dakar paie le prix de l’instabilité malienne

4000 conteneurs vides coincés à Bamako : Le port Dakar paie le prix de l’instabilité malienne - 06/02/2026

« Des menaces hybrides nous obligent à repenser la sécurité » : La proposition du ministre Cheikh Niang pour l’Afrique

« Des menaces hybrides nous obligent à repenser la sécurité » : La proposition du ministre Cheikh Niang pour l’Afrique - 06/02/2026

Le PASTEF reprogramme la tournée de Sonko à Guinguinéo en raison du Ramadan

Le PASTEF reprogramme la tournée de Sonko à Guinguinéo en raison du Ramadan - 05/02/2026

Guédiawaye prise en otage par la violence des combats : une boulangerie saccagée, des petits entrepreneurs à bout

Guédiawaye prise en otage par la violence des combats : une boulangerie saccagée, des petits entrepreneurs à bout - 05/02/2026

Terrorisme, climat, cyber-menaces: Dakar accueille le 10ème Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique en avril 2026

Terrorisme, climat, cyber-menaces: Dakar accueille le 10ème Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique en avril 2026 - 05/02/2026

Magal DAROU 2026 – Retour sur l’héritage spirituel de feu El Hadj Serigne Sall autour de la célébration du magal de Boroom Darou

Magal DAROU 2026 – Retour sur l’héritage spirituel de feu El Hadj Serigne Sall autour de la célébration du magal de Boroom Darou - 05/02/2026

RSS Syndication