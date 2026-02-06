Soins en Israël : Pape Natango Mbaye témoigne de son parcours médical contre la dystonie


Soins en Israël : Pape Natango Mbaye témoigne de son parcours médical contre la dystonie
Le lauréat du Prix Gaindé de la performance vient de rentrer d’un séjour médical de deux mois et demi au Sheba Medical Center en Israël. Ce matin à la résidence d’Israël, il a témoigné des progrès encourageants réalisés dans le traitement de sa dystonie.
 
Pape Natango Mbaye, élève en situation de handicap qui écrit avec ses pieds et a été récompensé par le président Bassirou Diomaye Faye, a séjourné en Israël à travers l’accompagnement de l’ambassade d'Israël, de novembre à janvier pour traiter une dystonie généralisée affectant principalement ses membres supérieurs. Face à son cas, les médecins du Sheba Medical Center ont privilégié un traitement médicamenteux à long terme plutôt qu’une intervention chirurgicale. « Ils m’ont dit qu’il est possible d’avoir des résultats avec un traitement à long terme sans chirurgie », a-t-il dit devant la presse. 
 
Les améliorations sont déjà perceptibles : « il y’a beaucoup d’améliorations, surtout au niveau de la mobilité et de la contraction des muscles. Ils ont réussi à alléger les douleurs », témoigne Pape Natango Mbaye. Toutefois, l’utilisation de ses mains pour écrire n’est pas encore possible. Les médecins prévoient des progrès significatifs dans les trois prochains mois.
 
Pape salue la qualité du plateau technique israélien en considérant que le niveau est très élevé. « Les malades peuvent se loger dans l’hôpital, ce qu’on ne voit pas au Sénégal. Les médecins sont très compétents et le peuple israélien est très accueillant », a-t-il précisé. Confiant et déterminé, le jeune homme est Joël que ce qui l’intéresse, c’est d’avoir la santé, la motricité. Pour le choix du traitement, il dit faire confiance aux médecins.
Autres articles
Vendredi 6 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
4000 conteneurs vides coincés à Bamako : Le port Dakar paie le prix de l’instabilité malienne

4000 conteneurs vides coincés à Bamako : Le port Dakar paie le prix de l’instabilité malienne - 06/02/2026

« Des menaces hybrides nous obligent à repenser la sécurité » : La proposition du ministre Cheikh Niang pour l’Afrique

« Des menaces hybrides nous obligent à repenser la sécurité » : La proposition du ministre Cheikh Niang pour l’Afrique - 06/02/2026

Le PASTEF reprogramme la tournée de Sonko à Guinguinéo en raison du Ramadan

Le PASTEF reprogramme la tournée de Sonko à Guinguinéo en raison du Ramadan - 05/02/2026

Guédiawaye prise en otage par la violence des combats : une boulangerie saccagée, des petits entrepreneurs à bout

Guédiawaye prise en otage par la violence des combats : une boulangerie saccagée, des petits entrepreneurs à bout - 05/02/2026

Terrorisme, climat, cyber-menaces: Dakar accueille le 10ème Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique en avril 2026

Terrorisme, climat, cyber-menaces: Dakar accueille le 10ème Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique en avril 2026 - 05/02/2026

Magal DAROU 2026 – Retour sur l’héritage spirituel de feu El Hadj Serigne Sall autour de la célébration du magal de Boroom Darou

Magal DAROU 2026 – Retour sur l’héritage spirituel de feu El Hadj Serigne Sall autour de la célébration du magal de Boroom Darou - 05/02/2026

Thiès : l'hygiène et la salubrité des écoles publiques, au centre des préoccupations

Thiès : l'hygiène et la salubrité des écoles publiques, au centre des préoccupations - 05/02/2026

L’État sous le feu d’une cyberattaque silencieuse: Comment les hackers ont infiltré la DAF pendant trois semaines

L’État sous le feu d’une cyberattaque silencieuse: Comment les hackers ont infiltré la DAF pendant trois semaines - 05/02/2026

Visite de chantier de l'Université du Sénégal Oriental : l'infrastructure sera livrée avant la rentrée d’octobre 2026

Visite de chantier de l'Université du Sénégal Oriental : l'infrastructure sera livrée avant la rentrée d’octobre 2026 - 05/02/2026

Retenues salariales à l’ARP : la Jonction des luttes SAMES–SUTSAS dénonce des dysfonctionnements et réclame un audit

Retenues salariales à l’ARP : la Jonction des luttes SAMES–SUTSAS dénonce des dysfonctionnements et réclame un audit - 05/02/2026

Tournée économique dans le Sénégal oriental : le Président Diomaye Faye entame sa visite par Tambacounda

Tournée économique dans le Sénégal oriental : le Président Diomaye Faye entame sa visite par Tambacounda - 05/02/2026

Affaire des vidéos intimes : « Maman Vulgaire » rejette les accusations de la diffusion des vidéos intimes de la maman de mame ndiaye savon

Affaire des vidéos intimes : « Maman Vulgaire » rejette les accusations de la diffusion des vidéos intimes de la maman de mame ndiaye savon - 05/02/2026

Cambriolage à Saly : la villa d’un fils du khalife général des Tidjanes ciblée, une jeune femme écrouée

Cambriolage à Saly : la villa d’un fils du khalife général des Tidjanes ciblée, une jeune femme écrouée - 05/02/2026

Starlink au Sénégal : Quand le satellite vient combler le fossé numérique dans les territoires

Starlink au Sénégal : Quand le satellite vient combler le fossé numérique dans les territoires - 05/02/2026

Affaire Farba Ngom : Abou Lô, ancien ministre, dénonce des « dérives autoritaires » et annonce la création d’un comité de résistance

Affaire Farba Ngom : Abou Lô, ancien ministre, dénonce des « dérives autoritaires » et annonce la création d’un comité de résistance - 05/02/2026

Digitalisation des jeux : la LONASE s’ouvre à l’innovation avec de nouveaux opérateurs

Digitalisation des jeux : la LONASE s’ouvre à l’innovation avec de nouveaux opérateurs - 04/02/2026

Économie : le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre attendu au Sénégal

Économie : le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre attendu au Sénégal - 04/02/2026

Hôpital régional de Thiès : la direction apporte la réplique :

Hôpital régional de Thiès : la direction apporte la réplique : "Contrairement aux affirmations alarmistes, l’hôpital régional de Thiès bénéficie actuellement d’un vaste programme d’investissement..." - 04/02/2026

Convocation de Doudou Wade : les anciens présidents de groupe parlementaire montent au front pour la démocratie

Convocation de Doudou Wade : les anciens présidents de groupe parlementaire montent au front pour la démocratie - 04/02/2026

Salon du livre de Kolda / Abdourahmane Diallo (coordonnateur adjoint SALIKO) : « Nous attendons la contribution de tout le monde pour relever les défis… »

Salon du livre de Kolda / Abdourahmane Diallo (coordonnateur adjoint SALIKO) : « Nous attendons la contribution de tout le monde pour relever les défis… » - 04/02/2026

Télécommunications : l’arrivée annoncée de Starlink au Sénégal fait réagir le syndicat de la Sonatel

Télécommunications : l’arrivée annoncée de Starlink au Sénégal fait réagir le syndicat de la Sonatel - 04/02/2026

DAROU MOUHTY 2026– Dahira Al Hidaaya met en lumière le développement personnel sous la guidance de Serigne Ahamadou Mbacké Bachir

DAROU MOUHTY 2026– Dahira Al Hidaaya met en lumière le développement personnel sous la guidance de Serigne Ahamadou Mbacké Bachir - 04/02/2026

Nigeria: des hommes armés tuent au moins 162 personnes dans le centre-ouest

Nigeria: des hommes armés tuent au moins 162 personnes dans le centre-ouest - 04/02/2026

Santé : Pour une prise en charge plus personnalisée et humaine des addictions (Dr Rokhaya Ndoye Mbaye)

Santé : Pour une prise en charge plus personnalisée et humaine des addictions (Dr Rokhaya Ndoye Mbaye) - 04/02/2026

[ Contribution] INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GÉNÉRATIVES : Au-delà des biais, le risque potentiel des hallucinations

[ Contribution] INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GÉNÉRATIVES : Au-delà des biais, le risque potentiel des hallucinations - 04/02/2026

Santé mentale : Dr Rokhaya Ndoye Mbaye déconstruit les idées reçues sur l’addiction

Santé mentale : Dr Rokhaya Ndoye Mbaye déconstruit les idées reçues sur l’addiction - 04/02/2026

Exercice Militaire Multinational : l'African LION 2026 prévu en Mai au Maroc

Exercice Militaire Multinational : l'African LION 2026 prévu en Mai au Maroc - 04/02/2026

Thiès / Tourisme- Diaspora- Jeunesse... :

Thiès / Tourisme- Diaspora- Jeunesse... : "On a ici de l'espace. Vous allez à 20 km, c'est la grande côte, il y a le maraîchage pour l'éco-tourisme" (Doudou Gnagna Diop) - 04/02/2026

Export numérisé avec DP World : « près de 6.000 conteneurs traités depuis décembre au port de Dakar » (Ousmane Kane, Chargé des opérations douanières)

Export numérisé avec DP World : « près de 6.000 conteneurs traités depuis décembre au port de Dakar » (Ousmane Kane, Chargé des opérations douanières) - 04/02/2026

Bassins fluviaux transfrontaliers : les experts rament à contre-courant d’une gestion parcellaire

Bassins fluviaux transfrontaliers : les experts rament à contre-courant d’une gestion parcellaire - 04/02/2026

RSS Syndication