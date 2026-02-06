Soins en Israël : Pape Natango Mbaye témoigne de son parcours médical contre la dystonie

Le lauréat du Prix Gaindé de la performance vient de rentrer d’un séjour médical de deux mois et demi au Sheba Medical Center en Israël. Ce matin à la résidence d’Israël, il a témoigné des progrès encourageants réalisés dans le traitement de sa dystonie.



Pape Natango Mbaye, élève en situation de handicap qui écrit avec ses pieds et a été récompensé par le président Bassirou Diomaye Faye, a séjourné en Israël à travers l’accompagnement de l’ambassade d'Israël, de novembre à janvier pour traiter une dystonie généralisée affectant principalement ses membres supérieurs. Face à son cas, les médecins du Sheba Medical Center ont privilégié un traitement médicamenteux à long terme plutôt qu’une intervention chirurgicale. « Ils m’ont dit qu’il est possible d’avoir des résultats avec un traitement à long terme sans chirurgie », a-t-il dit devant la presse.



Les améliorations sont déjà perceptibles : « il y’a beaucoup d’améliorations, surtout au niveau de la mobilité et de la contraction des muscles. Ils ont réussi à alléger les douleurs », témoigne Pape Natango Mbaye. Toutefois, l’utilisation de ses mains pour écrire n’est pas encore possible. Les médecins prévoient des progrès significatifs dans les trois prochains mois.



Pape salue la qualité du plateau technique israélien en considérant que le niveau est très élevé. « Les malades peuvent se loger dans l’hôpital, ce qu’on ne voit pas au Sénégal. Les médecins sont très compétents et le peuple israélien est très accueillant », a-t-il précisé. Confiant et déterminé, le jeune homme est Joël que ce qui l’intéresse, c’est d’avoir la santé, la motricité. Pour le choix du traitement, il dit faire confiance aux médecins.