Candidature de Macky Sall à l’ONU : des voix s’élèvent contre un éventuel soutien du Sénégal

Lors de la récente visite du Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au Congo-Brazzaville, la question d’une éventuelle candidature de l’ancien Président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies aurait été évoquée avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, selon plusieurs médias congolais. Cette information a suscité de vives réactions au Sénégal, notamment au sein de la société civile et de la classe politique.



Le coordonnateur d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a mis en garde contre ce qu’il considère comme un éventuel « compromis inacceptable », estimant qu’un soutien du Sénégal à une telle candidature constituerait une trahison de la mémoire des Sénégalais tués entre 2021 et 2024.



« Vous auriez trahi la mémoire de plus de 65 Sénégalais tués par son régime, y compris les quatre personnes décédées à la suite de la décision de reporter l’élection présidentielle de février 2024. Vous ne seriez jamais devenu Président sans le sacrifice de ces victimes, dont les familles attendent toujours que justice soit rendue », a écrit Seydi Gassama.



Dans le même sillage, le député Guy Marius Sagna a exprimé une opposition ferme à toute éventuelle démarche de soutien. Dans une publication sur Facebook, il estime que le Sénégal « ne peut pas soutenir la candidature de quelqu’un qui a encouragé l’assassinat de près de 100 Sénégalais et l’emprisonnement de milliers de détenus politiques ».



Selon l’élu, une telle position serait « pire qu’une trahison à l’égard des martyrs », mais aussi « un mauvais signal envoyé aux dictateurs africains et non africains » et « un coup de massue pour les peuples qui se battent pour leurs libertés ».

