« Des menaces hybrides nous obligent à repenser la sécurité » : La proposition du ministre Cheikh Niang pour l’Afrique

Le ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, a appelé lors du lancement du 10e Forum de Dakar à abandonner l’approche purement militaire de la sécurité pour adopter une vision globale intégrant prévention, développement et résilience face aux menaces hybrides qui frappent le continent. « Il est tout aussi impératif d’approfondir la réflexion sur les réponses collectives qu’il convient d’apporter face aux menaces hybrides et transnationales grâce à une approche intégrée de la sécurité et au renforcement des partenariats », a-t-il déclaré devant les diplomates, experts et officiers généraux réunis pour préparer le forum prévu les 20 et 21 avril 2026.Cette déclaration marque une rupture stratégique majeure dans la conception de la sécurité sur le continent. Le ministre ajoute qu’aucune partie du monde n’est épargnée par la tourmente.« Des menaces hybrides telles que la prolifération des conflits internes ou interétatiques, la montée du terrorisme et de l’extrémisme violent, la criminalité transnationale organisée, l’instabilité économique et les défaillances dans les systèmes de gouvernance politique » constituent désormais le quotidien sécuritaire du continent, obligeant les États à repenser totalement leur approche, a-t-il soutenu. Cheikh Niang a également insisté sur la nécessité de lier étroitement sécurité et développement, considérant que l’un ne peut exister durablement sans l’autre. Cette vision holistique rompt avec les pratiques traditionnelles qui cantonnent la sécurité aux seules dimensions militaires et policières. Le ministre plaide pour que les États africains développent des capacités d’anticipation plutôt que de se contenter de réagir aux crises, plaçant la prévention et la résilience au cœur des politiques sécuritaires continentales.