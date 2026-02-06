Levées mécaniques d’immunité et sans condamnation : Quand l’assemblée nationale fonce dans l’impasse

L’Assemblée nationale du Sénégal convoque les députés le 9 février 2025 pour lever l’immunité parlementaire de Farba Ngom, accusé dans une affaire de téléphones trouvés en prison. Dans L’observateur, Idrissa Fall Cissé critique cette pratique. Selon lui, depuis six mois, l’Assemblée a levé l’immunité de nombreux députés et anciens ministres (Moustapha Diop, Sophie Gladima, Salimata Diop, Ismaïla Madior Fall, Mansour Faye, Tahirou Sarr) mais aucun n’a été condamné. Tous sont « tranquillement chez eux ».







Il juge absurde de mobiliser 165 députés juste pour deux téléphones en prison. « Si la justice ne peut pas prouver la complicité de Farba Ngom dans l’affaire des 125 milliards, alors libérez-le. » L’auteur reproche à l’Assemblée de perdre son temps avec ces affaires au lieu de travailler sur des réformes importantes : le code de la famille, le code électoral, la réforme foncière et l’état civil.

