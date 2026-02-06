Université Gaston Berger de Saint Louis : la CESL décrète 48 heures de Journées sans ticket renouvelables

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a décrété 48 heures de Journées sans ticket, renouvelables, à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.



Dans un communiqué daté du 5 février 2026, la CESL conditionne la levée de ce mot d’ordre à la satisfaction de plusieurs revendications, parmi lesquelles le paiement intégral des rappels dus aux ayants droit.



Les étudiants exigent également le maintien des acquis, en attendant une révision concertée du décret n°2014-963 relatif aux allocations d’études.



Tout en durcissant le ton, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis réaffirme son engagement pour la cause estudiantine et se dit disposée à poursuivre le dialogue en vue d’une issue favorable à la crise.

