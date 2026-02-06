Université Iba Der Thiam de Thiès: les étudiants décrètent 48 heures sans tickets, renouvelables

À l'Université Iba Der Thiam de Thiès, la conférence des Amicales d'étudiants vient de décréter des journées sans tickets. Ainsi, il s'agit d'un mouvement d'humeur de 48 heures renouvelables, à partir de ce vendredi 06 février 2026. En cause, la conférence s'insurge contre la posture de la tutelle relativement à la suppression des rappels de bourses, sans aucune concertation au préalable avec les acteurs.
En conférence de presse hier au sein de l'UIDT, la conférence des amicales d'étudiants, a réitéré la volonté de la fédération des étudiants du Sénégal, de poursuivre la discussion pour " une réforme constructive et non répressive en faisant table rase de l'ensemble des décisions qui ont été prises en amont par la tutelle.
