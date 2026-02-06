Maroc : les supporters sénégalais détenus annoncent une grève de la faim


Maroc : les supporters sénégalais détenus annoncent une grève de la faim

Les 17 supporters sénégalais détenus au Maroc ont annoncé avoir entamé une grève de la faim, dénonçant ce qu’ils considèrent comme une atteinte à leur droit à être entendus par la justice marocaine.

Dans un message adressé aux autorités et au peuple sénégalais, les détenus expriment leur gratitude à l’endroit des représentations diplomatiques sénégalaises, de leurs soutiens ainsi que des Lions du football, tout en réaffirmant leur attachement aux valeurs de la teranga sénégalaise.

Selon leur témoignage, ils affirment être détenus depuis le 18 janvier sans avoir été clairement informés des faits qui leur sont reprochés, ni avoir eu l’opportunité de présenter leur version des événements. Ils évoquent également des difficultés de communication, indiquant que les échanges se font en français et en arabe, langues qu’ils ne maîtrisent pas, contrairement au wolof.

« Notre sentiment est que la justice veut nous priver de notre droit à être entendus. Depuis le 18 janvier, nous attendons qu’on nous dise ce qui nous est reproché ou, au moins, qu’on nous écoute », écrivent-ils.

Les supporters précisent que leur démarche se veut pacifique, affirmant ne nourrir aucune rancœur envers le peuple marocain, qu’ils qualifient de « frères ». Ils expliquent avoir choisi cette forme de protestation « dans la prière et le recueillement », jusqu’à ce que la justice leur permette de s’exprimer.

Autres articles
Vendredi 6 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
UCAD-Fermeture des restaurants : Les étudiants décrètent une cessation des activités administratives et menacent de passer à la vitesse supérieur

UCAD-Fermeture des restaurants : Les étudiants décrètent une cessation des activités administratives et menacent de passer à la vitesse supérieur - 06/02/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : des voix s’élèvent contre un éventuel soutien du Sénégal

Candidature de Macky Sall à l’ONU : des voix s’élèvent contre un éventuel soutien du Sénégal - 06/02/2026

De faux marabout à maître-chanteur : Babacar Sy menaçait de transformer son bienfaiteur en chat

De faux marabout à maître-chanteur : Babacar Sy menaçait de transformer son bienfaiteur en chat - 06/02/2026

Arnaque et charlatanisme : Seydou Seck, l’influenceur TikTok aux fausses promesses, tombe dans les filets de la police

Arnaque et charlatanisme : Seydou Seck, l’influenceur TikTok aux fausses promesses, tombe dans les filets de la police - 06/02/2026

Cybertempête en chaîne sur l’État : après la Daf, le gardien du numérique Senum SA pris pour cible … la cybersécurité de l’État sénégalais en question

Cybertempête en chaîne sur l’État : après la Daf, le gardien du numérique Senum SA pris pour cible … la cybersécurité de l’État sénégalais en question - 06/02/2026

Début des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis à Oman

Début des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis à Oman - 06/02/2026

Université Iba Der Thiam de Thiès: les étudiants décrètent 48 heures sans tickets, renouvelables

Université Iba Der Thiam de Thiès: les étudiants décrètent 48 heures sans tickets, renouvelables - 06/02/2026

Incitation aux agressions : le journaliste de Sénégal7 Falil Gadio convoqué à la BR de Faidherbe

Incitation aux agressions : le journaliste de Sénégal7 Falil Gadio convoqué à la BR de Faidherbe - 06/02/2026

Université Gaston Berger de Saint Louis : la CESL décrète 48 heures de Journées sans ticket renouvelables

Université Gaston Berger de Saint Louis : la CESL décrète 48 heures de Journées sans ticket renouvelables - 06/02/2026

Accident avant le péage de Thiaroye : forte perturbation du trafic

Accident avant le péage de Thiaroye : forte perturbation du trafic - 06/02/2026

Soins en Israël : Pape Natango Mbaye témoigne de son parcours médical contre la dystonie

Soins en Israël : Pape Natango Mbaye témoigne de son parcours médical contre la dystonie - 06/02/2026

4000 conteneurs vides coincés à Bamako : Le port Dakar paie le prix de l’instabilité malienne

4000 conteneurs vides coincés à Bamako : Le port Dakar paie le prix de l’instabilité malienne - 06/02/2026

« Des menaces hybrides nous obligent à repenser la sécurité » : La proposition du ministre Cheikh Niang pour l’Afrique

« Des menaces hybrides nous obligent à repenser la sécurité » : La proposition du ministre Cheikh Niang pour l’Afrique - 06/02/2026

Le PASTEF reprogramme la tournée de Sonko à Guinguinéo en raison du Ramadan

Le PASTEF reprogramme la tournée de Sonko à Guinguinéo en raison du Ramadan - 05/02/2026

Guédiawaye prise en otage par la violence des combats : une boulangerie saccagée, des petits entrepreneurs à bout

Guédiawaye prise en otage par la violence des combats : une boulangerie saccagée, des petits entrepreneurs à bout - 05/02/2026

Terrorisme, climat, cyber-menaces: Dakar accueille le 10ème Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique en avril 2026

Terrorisme, climat, cyber-menaces: Dakar accueille le 10ème Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique en avril 2026 - 05/02/2026

Magal DAROU 2026 – Retour sur l’héritage spirituel de feu El Hadj Serigne Sall autour de la célébration du magal de Boroom Darou

Magal DAROU 2026 – Retour sur l’héritage spirituel de feu El Hadj Serigne Sall autour de la célébration du magal de Boroom Darou - 05/02/2026

Thiès : l'hygiène et la salubrité des écoles publiques, au centre des préoccupations

Thiès : l'hygiène et la salubrité des écoles publiques, au centre des préoccupations - 05/02/2026

L’État sous le feu d’une cyberattaque silencieuse: Comment les hackers ont infiltré la DAF pendant trois semaines

L’État sous le feu d’une cyberattaque silencieuse: Comment les hackers ont infiltré la DAF pendant trois semaines - 05/02/2026

Visite de chantier de l'Université du Sénégal Oriental : l'infrastructure sera livrée avant la rentrée d’octobre 2026

Visite de chantier de l'Université du Sénégal Oriental : l'infrastructure sera livrée avant la rentrée d’octobre 2026 - 05/02/2026

Retenues salariales à l’ARP : la Jonction des luttes SAMES–SUTSAS dénonce des dysfonctionnements et réclame un audit

Retenues salariales à l’ARP : la Jonction des luttes SAMES–SUTSAS dénonce des dysfonctionnements et réclame un audit - 05/02/2026

Tournée économique dans le Sénégal oriental : le Président Diomaye Faye entame sa visite par Tambacounda

Tournée économique dans le Sénégal oriental : le Président Diomaye Faye entame sa visite par Tambacounda - 05/02/2026

Affaire des vidéos intimes : « Maman Vulgaire » rejette les accusations de la diffusion des vidéos intimes de la maman de mame ndiaye savon

Affaire des vidéos intimes : « Maman Vulgaire » rejette les accusations de la diffusion des vidéos intimes de la maman de mame ndiaye savon - 05/02/2026

Cambriolage à Saly : la villa d’un fils du khalife général des Tidjanes ciblée, une jeune femme écrouée

Cambriolage à Saly : la villa d’un fils du khalife général des Tidjanes ciblée, une jeune femme écrouée - 05/02/2026

Starlink au Sénégal : Quand le satellite vient combler le fossé numérique dans les territoires

Starlink au Sénégal : Quand le satellite vient combler le fossé numérique dans les territoires - 05/02/2026

Affaire Farba Ngom : Abou Lô, ancien ministre, dénonce des « dérives autoritaires » et annonce la création d’un comité de résistance

Affaire Farba Ngom : Abou Lô, ancien ministre, dénonce des « dérives autoritaires » et annonce la création d’un comité de résistance - 05/02/2026

Digitalisation des jeux : la LONASE s’ouvre à l’innovation avec de nouveaux opérateurs

Digitalisation des jeux : la LONASE s’ouvre à l’innovation avec de nouveaux opérateurs - 04/02/2026

Économie : le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre attendu au Sénégal

Économie : le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre attendu au Sénégal - 04/02/2026

Hôpital régional de Thiès : la direction apporte la réplique :

Hôpital régional de Thiès : la direction apporte la réplique : "Contrairement aux affirmations alarmistes, l’hôpital régional de Thiès bénéficie actuellement d’un vaste programme d’investissement..." - 04/02/2026

Convocation de Doudou Wade : les anciens présidents de groupe parlementaire montent au front pour la démocratie

Convocation de Doudou Wade : les anciens présidents de groupe parlementaire montent au front pour la démocratie - 04/02/2026

RSS Syndication