Maroc : les supporters sénégalais détenus annoncent une grève de la faim

Les 17 supporters sénégalais détenus au Maroc ont annoncé avoir entamé une grève de la faim, dénonçant ce qu’ils considèrent comme une atteinte à leur droit à être entendus par la justice marocaine.



Dans un message adressé aux autorités et au peuple sénégalais, les détenus expriment leur gratitude à l’endroit des représentations diplomatiques sénégalaises, de leurs soutiens ainsi que des Lions du football, tout en réaffirmant leur attachement aux valeurs de la teranga sénégalaise.



Selon leur témoignage, ils affirment être détenus depuis le 18 janvier sans avoir été clairement informés des faits qui leur sont reprochés, ni avoir eu l’opportunité de présenter leur version des événements. Ils évoquent également des difficultés de communication, indiquant que les échanges se font en français et en arabe, langues qu’ils ne maîtrisent pas, contrairement au wolof.



« Notre sentiment est que la justice veut nous priver de notre droit à être entendus. Depuis le 18 janvier, nous attendons qu’on nous dise ce qui nous est reproché ou, au moins, qu’on nous écoute », écrivent-ils.



Les supporters précisent que leur démarche se veut pacifique, affirmant ne nourrir aucune rancœur envers le peuple marocain, qu’ils qualifient de « frères ». Ils expliquent avoir choisi cette forme de protestation « dans la prière et le recueillement », jusqu’à ce que la justice leur permette de s’exprimer.

