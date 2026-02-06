Accident avant le péage de Thiaroye : forte perturbation du trafic

La circulation est fortement perturbée ce jour sur l’autoroute à péage, avant le poste de Thiaroye, dans le sens AIBD–Dakar, à la suite d’un accident de la route.
Selon les informations disponibles, l’incident a entraîné d’importants ralentissements sur cet axe très fréquenté, notamment aux heures de pointe. Les autorités recommandent aux automobilistes de contourner la zone concernée ou d’emprunter la route nationale afin d’éviter de longs embouteillages.
Les usagers sont appelés à la vigilance, à réduire leur vitesse à l’approche du secteur et à se conformer aux consignes de sécurité en attendant le rétablissement normal de la circulation.
