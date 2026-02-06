Début des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis à Oman


Début des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis à Oman
Des pourparlers ont débuté vendredi à Oman entre l'Iran et les Etats-Unis, que Téhéran veut limiter à son programme nucléaire, Washington refusant d'exclure une action militaire en cas d'échec de la diplomatie.

Les Etats-Unis ont indiqué vouloir également aborder le soutien apporté par Téhéran à divers groupes armés unis par leur hostilité à Israël dans la région, et son programme de missiles balistiques.

La télévision d'Etat iranienne a annoncé le début des discussions - affirmant qu'elles sont indirectes - entre le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi et l'émissaire du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff.

Elles sont les premières depuis les frappes sur des sites nucléaires iraniens menées en juin par les Etats-Unis lors de la guerre de 12 jours déclenchée par une attaque israélienne contre l'Iran.

Les pourparlers ont débuté alors que le président américain Donald Trump a déployé une armada navale dans la région après la répression sanglante par le pouvoir iranien de la vaste mobilisation de début janvier.

L'Iran est "prêt à défendre la souveraineté et la sécurité nationale du pays contre toute exigence excessive ou toute tentative d'aventurisme" des Etats-Unis, a averti M. Araghchi, lors d'une rencontre bilatérale préalable avec son homologue omanais, Badr al-Busaidi.

"L'égalité, le respect mutuel et l'intérêt réciproque ne sont pas de vaines paroles, mais des conditions indispensables et les piliers d'un accord durable", avait-il écrit auparavant dans un message en anglais sur X.

La Chine a elle indiqué soutenir l'Iran dans la défense de ses "intérêts" et face à l'"intimidation", selon un communiqué publié peu avant l'ouverture des négociations.

Les discussions interviennent après la répression début janvier par le pouvoir iranien d'un vaste mouvement de contestation, qui a fait des milliers de morts.

Les Iraniens "négocient", s'est félicité jeudi Donald Trump. "Ils ne veulent pas que nous les frappions", a-t-il ajouté.

Après avoir menacé de frapper l'Iran en soutien aux contestataires, le président américain centre désormais sa rhétorique sur le contrôle du programme nucléaire iranien.

"Le président a clairement exprimé ses exigences envers le régime iranien. Il a été très explicite sur le fait qu'il souhaitait une capacité nucléaire nulle", a rappelé jeudi soir la porte-parole de M. Trump, Karoline Leavitt, soulignant qu'il est "le commandant en chef de l'armée la plus puissante de l'histoire".

Les pays occidentaux et Israël accusent l'Iran de chercher à se doter de l'arme atomique, ce que Téhéran dément tout en faisant valoir son droit à développer une filière nucléaire civile.

- "Inflexibilité" iranienne -

L'Iran et les Etats-Unis avaient déjà mené des négociations au printemps notamment dans le sultanat d'Oman, gelées par la guerre des 12 jours. Elles achoppaient notamment sur la question de l'enrichissement d'uranium par Téhéran.

L'Iran a martelé ne vouloir discuter que du dossier nucléaire, pour obtenir la levée des sanctions internationales qui asphyxient l'économie, rejetant toute négociation sur son programme balistique ou son soutien à diverses formations hostiles à Israël, notamment le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien.

Mais le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est lui aussi catégorique: pour aboutir, les négociations devront "inclure certains éléments, notamment la portée de leurs missiles balistiques, leur soutien aux organisations terroristes (...) et le traitement réservé à leur population".

"L'Iran continue de faire preuve d'inflexibilité face aux demandes des Etats-Unis, ce qui réduit la probabilité (...) d'une solution diplomatique", estime l’Institute for the Study of War, basé aux Etats-Unis.

Face au maintien par Washington des menaces d'action militaire, Téhéran a répété qu'il riposterait contre les bases américaines de la région en cas d'attaque, brandissant le risque d'une escalade dans la région.

"Nous sommes prêts à nous défendre, et c'est au président américain de choisir entre le compromis ou la guerre", a déclaré jeudi le porte-parole de l'armée, le général Mohammad Akraminia.

L'Iran, a-t-il averti, a un accès "facile" aux bases américaines dans le Golfe.
Autres articles
Vendredi 6 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Cybertempête en chaîne sur l’État : après la Daf, le gardien du numérique Senum SA pris pour cible … la cybersécurité de l’État sénégalais en question

Cybertempête en chaîne sur l’État : après la Daf, le gardien du numérique Senum SA pris pour cible … la cybersécurité de l’État sénégalais en question - 06/02/2026

Université Iba Der Thiam de Thiès: les étudiants décrètent 48 heures sans tickets, renouvelables

Université Iba Der Thiam de Thiès: les étudiants décrètent 48 heures sans tickets, renouvelables - 06/02/2026

Incitation aux agressions : le journaliste de Sénégal7 Falil Gadio convoqué à la BR de Faidherbe

Incitation aux agressions : le journaliste de Sénégal7 Falil Gadio convoqué à la BR de Faidherbe - 06/02/2026

Université Gaston Berger de Saint Louis : la CESL décrète 48 heures de Journées sans ticket renouvelables

Université Gaston Berger de Saint Louis : la CESL décrète 48 heures de Journées sans ticket renouvelables - 06/02/2026

Accident avant le péage de Thiaroye : forte perturbation du trafic

Accident avant le péage de Thiaroye : forte perturbation du trafic - 06/02/2026

Soins en Israël : Pape Natango Mbaye témoigne de son parcours médical contre la dystonie

Soins en Israël : Pape Natango Mbaye témoigne de son parcours médical contre la dystonie - 06/02/2026

4000 conteneurs vides coincés à Bamako : Le port Dakar paie le prix de l’instabilité malienne

4000 conteneurs vides coincés à Bamako : Le port Dakar paie le prix de l’instabilité malienne - 06/02/2026

« Des menaces hybrides nous obligent à repenser la sécurité » : La proposition du ministre Cheikh Niang pour l’Afrique

« Des menaces hybrides nous obligent à repenser la sécurité » : La proposition du ministre Cheikh Niang pour l’Afrique - 06/02/2026

Le PASTEF reprogramme la tournée de Sonko à Guinguinéo en raison du Ramadan

Le PASTEF reprogramme la tournée de Sonko à Guinguinéo en raison du Ramadan - 05/02/2026

Guédiawaye prise en otage par la violence des combats : une boulangerie saccagée, des petits entrepreneurs à bout

Guédiawaye prise en otage par la violence des combats : une boulangerie saccagée, des petits entrepreneurs à bout - 05/02/2026

Terrorisme, climat, cyber-menaces: Dakar accueille le 10ème Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique en avril 2026

Terrorisme, climat, cyber-menaces: Dakar accueille le 10ème Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique en avril 2026 - 05/02/2026

Magal DAROU 2026 – Retour sur l’héritage spirituel de feu El Hadj Serigne Sall autour de la célébration du magal de Boroom Darou

Magal DAROU 2026 – Retour sur l’héritage spirituel de feu El Hadj Serigne Sall autour de la célébration du magal de Boroom Darou - 05/02/2026

Thiès : l'hygiène et la salubrité des écoles publiques, au centre des préoccupations

Thiès : l'hygiène et la salubrité des écoles publiques, au centre des préoccupations - 05/02/2026

L’État sous le feu d’une cyberattaque silencieuse: Comment les hackers ont infiltré la DAF pendant trois semaines

L’État sous le feu d’une cyberattaque silencieuse: Comment les hackers ont infiltré la DAF pendant trois semaines - 05/02/2026

Visite de chantier de l'Université du Sénégal Oriental : l'infrastructure sera livrée avant la rentrée d’octobre 2026

Visite de chantier de l'Université du Sénégal Oriental : l'infrastructure sera livrée avant la rentrée d’octobre 2026 - 05/02/2026

Retenues salariales à l’ARP : la Jonction des luttes SAMES–SUTSAS dénonce des dysfonctionnements et réclame un audit

Retenues salariales à l’ARP : la Jonction des luttes SAMES–SUTSAS dénonce des dysfonctionnements et réclame un audit - 05/02/2026

Tournée économique dans le Sénégal oriental : le Président Diomaye Faye entame sa visite par Tambacounda

Tournée économique dans le Sénégal oriental : le Président Diomaye Faye entame sa visite par Tambacounda - 05/02/2026

Affaire des vidéos intimes : « Maman Vulgaire » rejette les accusations de la diffusion des vidéos intimes de la maman de mame ndiaye savon

Affaire des vidéos intimes : « Maman Vulgaire » rejette les accusations de la diffusion des vidéos intimes de la maman de mame ndiaye savon - 05/02/2026

Cambriolage à Saly : la villa d’un fils du khalife général des Tidjanes ciblée, une jeune femme écrouée

Cambriolage à Saly : la villa d’un fils du khalife général des Tidjanes ciblée, une jeune femme écrouée - 05/02/2026

Starlink au Sénégal : Quand le satellite vient combler le fossé numérique dans les territoires

Starlink au Sénégal : Quand le satellite vient combler le fossé numérique dans les territoires - 05/02/2026

Affaire Farba Ngom : Abou Lô, ancien ministre, dénonce des « dérives autoritaires » et annonce la création d’un comité de résistance

Affaire Farba Ngom : Abou Lô, ancien ministre, dénonce des « dérives autoritaires » et annonce la création d’un comité de résistance - 05/02/2026

Digitalisation des jeux : la LONASE s’ouvre à l’innovation avec de nouveaux opérateurs

Digitalisation des jeux : la LONASE s’ouvre à l’innovation avec de nouveaux opérateurs - 04/02/2026

Économie : le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre attendu au Sénégal

Économie : le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre attendu au Sénégal - 04/02/2026

Hôpital régional de Thiès : la direction apporte la réplique :

Hôpital régional de Thiès : la direction apporte la réplique : "Contrairement aux affirmations alarmistes, l’hôpital régional de Thiès bénéficie actuellement d’un vaste programme d’investissement..." - 04/02/2026

Convocation de Doudou Wade : les anciens présidents de groupe parlementaire montent au front pour la démocratie

Convocation de Doudou Wade : les anciens présidents de groupe parlementaire montent au front pour la démocratie - 04/02/2026

Salon du livre de Kolda / Abdourahmane Diallo (coordonnateur adjoint SALIKO) : « Nous attendons la contribution de tout le monde pour relever les défis… »

Salon du livre de Kolda / Abdourahmane Diallo (coordonnateur adjoint SALIKO) : « Nous attendons la contribution de tout le monde pour relever les défis… » - 04/02/2026

Télécommunications : l’arrivée annoncée de Starlink au Sénégal fait réagir le syndicat de la Sonatel

Télécommunications : l’arrivée annoncée de Starlink au Sénégal fait réagir le syndicat de la Sonatel - 04/02/2026

DAROU MOUHTY 2026– Dahira Al Hidaaya met en lumière le développement personnel sous la guidance de Serigne Ahamadou Mbacké Bachir

DAROU MOUHTY 2026– Dahira Al Hidaaya met en lumière le développement personnel sous la guidance de Serigne Ahamadou Mbacké Bachir - 04/02/2026

Nigeria: des hommes armés tuent au moins 162 personnes dans le centre-ouest

Nigeria: des hommes armés tuent au moins 162 personnes dans le centre-ouest - 04/02/2026

Santé : Pour une prise en charge plus personnalisée et humaine des addictions (Dr Rokhaya Ndoye Mbaye)

Santé : Pour une prise en charge plus personnalisée et humaine des addictions (Dr Rokhaya Ndoye Mbaye) - 04/02/2026

RSS Syndication