Kolda- 40ème édition de la ziarra de Medinatoul Houda : Le message de paix et d'unité de Moussa Baldé

La 40éme édition de la ziarra de Medinatoul Houda de feu Thierno Amadou Baldé s'est déroulée dans une ferveur religieuse, ce weekend. Ainsi, la cité religieuse a vu l'affluence de fidèles, de personnalités politiques, administratives ou coutumières. C'est une occasion saisie par Moussa Baldé, président du conseil départemental pour adresser un message de paix et d'unité pour le fouladou.

‎

‎

‎A en croire ce dernier, cette ziarra pour nous, s'inscrit en droite ligne des enseignements de Thierno Amadou Baldé et des sages conseils de Thierno Mounirou Balde l'actuel khalife. Et ceci renforce notre confiance, notre solidarité avec une exigence envers nous. En ce sens, nous prions avant tout pour la paix et l'unité pour le Fouladou..."

‎

‏Au cours de cet événement religieux, le coran a été lu plusieurs fois accompagné de prières pour les fidèles et toute la umma islamique.