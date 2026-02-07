Une affaire d’homosexualité secoue le monde des célébrités : Des déballages en cours et d’autres arrestations attendues dans les prochaines heures

Le Sénégal assiste actuellement à des déballages d’une ampleur inédite dans le milieu des célébrités. Après les cas de Pape Cheikh Diallo et de Djiby Dramé largement relayés dans la presse, une autre vague d’arrestations pour actes contre nature et transmission volontaire du VIH devrait intervenir dans les prochaines heures.
Les révélations qui se multiplient et laissent entrevoir un scandale de grande envergure. Plusieurs milieux du monde des célébrités seraient concernés par cette enquête qui prend une tournure inquiétante. Pour l’heure, les autorités judiciaires maintiennent le silence, Mais dans les prochaines heures, de nouveaux développements sont attendus et d’autres arrestations pourraient intervenir, élargissant encore le cercle des personnalités impliquées dans ce scandale sanitaire et judiciaire.
