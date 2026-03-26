Visite du ministre de la Justice à la MAC de Mbour: des détenus dans tous leurs états, expriment leurs mécontentements...

À la suite de la visite de madame le ministre de la Justice à la Maison d’Arrêt et de Correction de Mbour, des détenus de cette MAC ont tenu à exprimer leur insatisfaction en déclarant que la visite guidée n'a pas été à la hauteur des attentes, vu que la tutelle n'a pas du tout été dans les chambres les plus peuplées et où la promiscuité est ambiante. " Ils se sont référés à un protocole et ont choisi les chambres les moins encombrées où il y a la commodité et autres. Et il n'y a que trois chambres sont dans cet état et pour tout le reste ceux sont des chambres qui dépassent leurs capacités d'accueil", a lancé un détenu sous le couvert de l'anonymat.

Avant de poursuivre. " Notre souhait était de voir la ministre venir visiter ces chambres. " Ces chambres ont été construites pour 50 personnes mais actuelement elles accueillent prés de 130 personnes", a-t-il regretté.

Ces derniers ont tenu aussi à déplorer leurs dures conditions de détention. Et parmi les difficultés auxquelles ils font face, il y a entre autres les longues détention du fait des décisions de déplacement sous instruction qui peuvent durer souvent 3 à 4 ans, mais finalement aboutissent à des peines de 3 à 6 mois. Ils ont également mentionné un soit-disant marché de vente de bracelets électroniques, des problèmes liés au placement des détenus dans des cellules de fortune suite à des querelles au sein de cet établissement entre détenus ou entre les détenus et les gardes pénitentiaires, le fait de désahiller les détenus dès leur premier jour de détention, les risques liés à l'homosexualité à cause de la promiscuité, entre autres.

Enfin, ils ont regretté la présence d'un seul juge d'instruction à Mbour. " Le deuxième juge étant affecté à Dakar", ont-ils fait savoir.