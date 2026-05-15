Diourbel : accusé de viol et d’acte contre nature, le jakartaman finalement condamné à trois ans de réclusion criminelle pour détournement de mineur

Le verdict était très attendu au tribunal de grande instance de Diourbel. Poursuivi pour des accusations particulièrement graves, un jakartaman de 26 ans a finalement été reconnu coupable de détournement de mineur, après avoir été acquitté des charges de viol, d’acte contre nature et de pédophilie.



Selon les informations rapportées par le quotidien L’Observateur, la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel a condamné M. D. Seck à trois ans de réclusion criminelle au terme d’un procès marqué par de vifs débats entre l’accusation et la défense.



Une affaire née après une fugue



Les faits remontent au 27 juillet 2022. Ce jour-là, un homme du nom de K. Khouma surprend un adolescent de 16 ans, identifié sous les initiales I. Diouf, dans un chantier servant également de poulailler.



Toujours selon L’Observateur, le jeune garçon est immédiatement conduit au commissariat central de Diourbel où il fait des révélations troublantes aux enquêteurs.



L’adolescent affirme avoir passé les deux nuits précédentes avec le jakartaman M. D. Seck, surnommé “Co” ou “Dave”.



Le mineur explique avoir fugué du centre polyvalent de Diourbel où il était pris en charge par l’Aemo, avec l’intention de rejoindre sa famille à Foundiougne.



Mais une fois arrivé à la gare routière Keur Gaindé, il aurait été intercepté par le conducteur de moto Jakarta.



Des accusations détaillées



Selon les déclarations du jeune garçon relayées par L’Observateur, M. D. Seck l’aurait conduit dans plusieurs endroits de la ville, notamment au stade Ely Manel Fall puis au terrain de basket situé en face de l’école élémentaire Algor Dioum.



Le mineur soutient qu’ils y auraient entretenu plusieurs rapports sexuels.



Arrêté par les policiers, le jakartaman a toutefois nié en bloc toutes les accusations portées contre lui.



Malgré ses dénégations, la victime l’aurait formellement identifié lors d’un tapissage organisé par les enquêteurs parmi plusieurs personnes.



Un dossier marqué par les contradictions



Face au juge Saliou Mbengue, l’accusé a maintenu sa ligne de défense en rejetant catégoriquement les faits qui lui étaient reprochés.



Mais selon L’Observateur, plusieurs éléments du dossier semblaient accabler le prévenu, notamment le récit détaillé fourni par le mineur ainsi que le certificat médical versé à la procédure.



Le parquet avait d’ailleurs requis cinq ans de prison pour acte contre nature et deux ans pour détournement de mineur.



La défense, assurée par Me Diongue, s’est toutefois insurgée contre ces réquisitions. L’avocat a mis en avant «de nombreuses contradictions» dans les déclarations de la victime présumée.



Selon lui, le jeune garçon aurait varié dans ses versions des faits au fil de l’enquête et de l’instruction judiciaire.



Trois ans de réclusion criminelle



Après délibération, le tribunal a finalement décidé d’acquitter M. D. Seck des accusations de viol, de pédophilie et d’acte contre nature.



En revanche, le jakartaman a été reconnu coupable de détournement de mineur et condamné à trois ans de réclusion criminelle.