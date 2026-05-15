Ross Béthio : un faux commissaire démasqué alors qu’il escortait des camions algériens vers Dakar


Ross Béthio : un faux commissaire démasqué alors qu’il escortait des camions algériens vers Dakar
Incroyable coup de filet à Ross Béthio. Un homme se faisant passer pour un commissaire de police a été arrêté par les gendarmes alors qu’il escortait illégalement des camions de marchandises en provenance d’Algérie sur l’axe Rosso-Dakar.
 
Selon les informations rapportées par le quotidien L’Observateur, l’individu, âgé d’une cinquantaine d’années et domicilié à Richard-Toll, a été interpellé mardi dernier par les éléments de la Brigade de proximité de Ross Béthio lors d’une opération de sécurisation routière.
 
Une attitude suspecte qui alerte les gendarmes
 
L’affaire débute sur la Route nationale 2 (RN2), au niveau de Ross Béthio, lorsque les gendarmes dirigés par l’adjudant-chef Babou Loum procèdent au contrôle de deux camions chargés de marchandises en provenance d’Algérie.
 
À bord du convoi se trouve un homme dont le comportement attire rapidement l’attention des militaires.
 
Toujours selon L’Observateur, l’individu affirme être commissaire de police. Mais face à certaines incohérences, les gendarmes décident immédiatement de procéder à des vérifications approfondies.
 
La vérité finit rapidement par éclater : l’homme n’est nullement membre des forces de sécurité et usurpait simplement l’identité d’un commissaire pour mener ses activités frauduleuses.
 
Une fausse carte professionnelle pour tromper les transporteurs
 
Les premières investigations révèlent que le faux commissaire proposait des escortes illégales aux transporteurs circulant sur le corridor Rosso-Dakar.
 
Contre rémunération, il accompagnait les convois afin de leur donner une apparence de sécurité et de légitimité sur la route.
 
Pour renforcer sa crédibilité, l’imposteur disposait même d’une fausse carte professionnelle soigneusement confectionnée.
 
Selon L’Observateur, ce document frauduleux a été saisi par les gendarmes lors de son arrestation.
 
Les deux camions algériens qu’il escortait au moment des faits ont également été immobilisés le temps des investigations.
 
Une enquête ouverte pour mesurer l’ampleur du réseau
 
Placée en garde à vue, la personne interpellée fait désormais l’objet d’une enquête approfondie menée par les militaires de Ross Béthio.
 
Les enquêteurs cherchent notamment à savoir depuis combien de temps il menait cette activité illégale, combien de convois il a déjà escortés et s’il bénéficiait de complicités.
 
Toujours selon L’Observateur, le suspect devrait être prochainement déféré devant le parquet.
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Vendredi 15 Mai 2026
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