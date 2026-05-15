Exploitation illégale des ressources : dix machines drague détruites lors d’une opération anti-orpaillage à Missira Sirimana

Dans le cadre du plan national de lutte contre l’exploitation illicite des ressources minières, les éléments du Point d’Appui du GARSI 2 de Saïensoutou ont mené une opération de surveillance sur les berges du fleuve Falémé, dans la zone de Missira Sirimana .



La patrouille a été effectuée dans les villages de Wortoukhaty et Toumbifara, identifiés comme des zones sensibles en raison de la présence récurrente d’activités d’orpaillage clandestin.



Une intervention ciblée contre les machines d’exploitation



Sur place, les forces de sécurité ont procédé à la destruction de dix machines drague utilisées pour l’extraction illégale de ressources naturelles.



Ces équipements étaient employés dans des opérations d’exploitation non autorisées, en violation des dispositions encadrant les activités minières dans la zone.





Une pression sécuritaire maintenue sur le fleuve Falémé



Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large de surveillance renforcée du corridor de la Falémé, régulièrement ciblé par des réseaux d’exploitation illégale.



Les autorités indiquent que les patrouilles vont se poursuivre afin de prévenir toute reprise des activités et de protéger les ressources naturelles de la zone.