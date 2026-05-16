Trafic de faux médicaments : la Sûreté urbaine frappe au marché Occass,deux individus déférés .


Trafic de faux médicaments : la Sûreté urbaine frappe au marché Occass,deux individus déférés .
La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack a procédé, le 13 mai 2026, au déferrement de deux individus pour détention et vente illicite de produits pharmaceutiques, ainsi que mise en danger de la vie d’autrui.
 
Les mis en cause avaient été interpellés le 11 mai 2026 à la suite d’un renseignement signalant un trafic de médicaments frauduleux au marché « Occass ».
 
 
Un important stock de produits non homologués saisi
 
Lors de la perquisition menée dans leur commerce, les enquêteurs ont découvert un important lot de produits pharmaceutiques divers, ainsi qu’une somme de 1 510 000 FCFA, suspectée de provenir de cette activité illicite.
 
 
Des produits dangereux pour la santé publique
 
L’expertise réalisée par les spécialistes du Pôle Centre de l’Agence Sénégalaise de Régulation Pharmaceutique (ARP) a confirmé que les produits saisis ne disposaient d’aucune autorisation de mise sur le marché.
 
L’agence a alerté sur les risques sanitaires graves encourus par les consommateurs, en raison de la nature non contrôlée de ces médicaments.
 
 
Au terme de leur garde à vue, les deux individus ont été déférés devant le Tribunal de Grande Instance de Kaolack.
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Samedi 16 Mai 2026
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