African Lion 2026 : la soldate américaine disparue, retrouvée morte dans une grotte

Les forces américaines et marocaines ont retrouvé le corps du deuxième soldat américain porté disparu au début du mois lors de l’exercice militaire multinational African Lion 2026 organisé au Maroc.



Dans un communiqué, le United States Africa Command a indiqué que la victime a été identifiée comme Mariyah Symone Collington, âgée de 19 ans et originaire de Tavares, en Floride.



Selon les autorités militaires, la jeune soldate a été retrouvée lundi dans une grotte côtière située à environ 500 mètres de la zone d’entraînement de Cap Draa, où les deux militaires américains seraient entrés dans l’océan le 2 mai dernier.



Les opérations de recherche et de récupération ont mobilisé des pararescuemen de la 406e Escadre expéditionnaire aérienne américaine, des alpinistes militaires marocains ainsi que des équipes de la protection civile marocaine.



L’exercice African Lion 2026 est l’un des plus importants exercices militaires organisés sur le continent africain, réunissant plusieurs pays partenaires autour d’entraînements conjoints et d’opérations de coopération sécuritaire.

