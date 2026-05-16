Un symbole du Cayor disparaît : l’ancienne gare historique de Ndande ravagée par un incendie


Un symbole du Cayor disparaît : l’ancienne gare historique de Ndande ravagée par un incendie
Un drame patrimonial s’est joué dans la nuit de jeudi à Ndande, dans le département de Kébémer, région de Louga. Un violent incendie a réduit en cendres l’ancienne gare ferroviaire de la localité, un bâtiment historique vieux de plus d’un siècle, symbole du passé ferroviaire et colonial du Sénégal.
 
Le feu, d’une rare intensité, s’est déclaré tard dans la nuit et a rapidement englouti la bâtisse. Malgré l’intervention des sapeurs-pompiers, les flammes se sont propagées avec une telle violence que les secours ont eu toutes les peines du monde à maîtriser le sinistre. Au petit matin, il ne restait presque plus rien de l’édifice : des murs calcinés, une charpente métallique déformée et un décor de désolation.
 
Heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Mais les dégâts matériels sont considérables. Des marchandises stockées dans les anciens hangars ont été entièrement détruites. Depuis l’arrêt du trafic ferroviaire sur la ligne Dakar-Saint-Louis en 1990, la gare de Ndande était devenue un site abandonné, progressivement transformé en entrepôts de fortune et en espace commercial informel.
 
Pour les habitants de la localité, cette gare représentait bien plus qu’un simple bâtiment. Elle incarnait une mémoire collective et un témoin silencieux d’une époque qui a profondément marqué l’histoire du Cayor.
 
Construite en 1885 sur la mythique ligne Dakar-Saint-Louis, la gare de Ndande occupait une place stratégique dans le développement du commerce arachidier au Sénégal. C’est également dans cette localité que les rails venant de Dakar et ceux de Saint-Louis se sont rejoints le 13 mai 1885, faisant de Ndande un point névralgique du premier bassin arachidier du pays.
 
Mais le site est surtout célèbre pour un épisode devenu légendaire dans l’histoire du Cayor. Selon la tradition historique, c’est à cet endroit précis que Malaw, le cheval du Damel Lat Dior Diop, aurait refusé de traverser les rails du chemin de fer, symbole de la pénétration coloniale française. Un acte devenu au fil du temps l’une des images fortes de la résistance du Cayor face à la colonisation.
 
Avec cet incendie, une partie de cette mémoire collective s’est envolée en fumée. Cette disparition survient d’ailleurs au moment où un projet de réhabilitation des anciennes gares de la ligne Dakar-Saint-Louis était évoqué dans le cadre d’une relance du chemin de fer historique.
 
Aujourd’hui, les habitants de Ndande assistent impuissants à la disparition d’un patrimoine emblématique, tandis que les causes exactes de l’incendie restent encore inconnues.
Autres articles
Samedi 16 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
La plateforme

La plateforme "Les Boucliers Diomaye" dénonce un « acharnement » contre le président Bassirou Diomaye Faye - 16/05/2026

Trafic de faux médicaments : la Sûreté urbaine frappe au marché Occass,deux individus déférés .

Trafic de faux médicaments : la Sûreté urbaine frappe au marché Occass,deux individus déférés . - 16/05/2026

Parcelles Assainies : deux cambrioleurs déférés pour vol avec effraction au stade municipal

Parcelles Assainies : deux cambrioleurs déférés pour vol avec effraction au stade municipal - 16/05/2026

DIOMAYE- PRÉSIDENT - Mor Ndack TALL, ex-administrateur militaire, dénonce des dysfonctionnements au sein de la coalition

DIOMAYE- PRÉSIDENT - Mor Ndack TALL, ex-administrateur militaire, dénonce des dysfonctionnements au sein de la coalition - 16/05/2026

De Genève à Diourbel : Sept ans de cavale,la traque implacable de Djiby Bâ, condamné à perpétuité pour le meurtre de Valentina Tarallo

De Genève à Diourbel : Sept ans de cavale,la traque implacable de Djiby Bâ, condamné à perpétuité pour le meurtre de Valentina Tarallo - 16/05/2026

Législatives capverdiennes : Gisèle Lopes d’Almeida clôt sa campagne au Sénégal et attaque le gouvernement

Législatives capverdiennes : Gisèle Lopes d’Almeida clôt sa campagne au Sénégal et attaque le gouvernement - 16/05/2026

Kaolack : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye renforce le dispositif de prévention des inondations...

Kaolack : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye renforce le dispositif de prévention des inondations... - 16/05/2026

Financement du développement : Cheikh Diba reçoit une délégation de la BADEA conduite par la vice-présidente des Opérations

Financement du développement : Cheikh Diba reçoit une délégation de la BADEA conduite par la vice-présidente des Opérations - 15/05/2026

Arrestation de Pape Malick Ndour : L’APR dénonce une dérive autoritaire et réclame sa libération immédiate

Arrestation de Pape Malick Ndour : L’APR dénonce une dérive autoritaire et réclame sa libération immédiate - 15/05/2026

Pape Malick Ndour admis à Rebeuss après son arrestation

Pape Malick Ndour admis à Rebeuss après son arrestation - 15/05/2026

DIC: L’ancien ministre Pape Malick Ndour arrêté

DIC: L’ancien ministre Pape Malick Ndour arrêté - 15/05/2026

TABASKI 2026 - Pression sociale et économique insoutenable, le Mouvement Thiès d’Abord exprime ses préoccupations et interpelle l'État

TABASKI 2026 - Pression sociale et économique insoutenable, le Mouvement Thiès d’Abord exprime ses préoccupations et interpelle l'État - 15/05/2026

Préparatifs Tabaski / Kolda : Spectre de la crise Malienne, cherté et rareté des moutons, prix élevé de l’aliment de bétail…

Préparatifs Tabaski / Kolda : Spectre de la crise Malienne, cherté et rareté des moutons, prix élevé de l’aliment de bétail… - 15/05/2026

L’association Domou Senegal renouvelle une journée réussie de don de sang

L’association Domou Senegal renouvelle une journée réussie de don de sang - 15/05/2026

Serigne Gueye Diop s’enflamme pour le meeting de Mbour : « Notre coalition a réalisé une réussite de 150%… »

Serigne Gueye Diop s’enflamme pour le meeting de Mbour : « Notre coalition a réalisé une réussite de 150%… » - 15/05/2026

Exploitation illégale des ressources : dix machines drague détruites lors d’une opération anti-orpaillage à Missira Sirimana

Exploitation illégale des ressources : dix machines drague détruites lors d’une opération anti-orpaillage à Missira Sirimana - 15/05/2026

Sénégal: en Casamance, des rebelles affaiblis mais la paix minée par le cannabis

Sénégal: en Casamance, des rebelles affaiblis mais la paix minée par le cannabis - 15/05/2026

Fonds Covid : le Pr Daouda Ndiaye totalement blanchi par la Chambre de discipline financière après cinq ans d’instruction

Fonds Covid : le Pr Daouda Ndiaye totalement blanchi par la Chambre de discipline financière après cinq ans d’instruction - 15/05/2026

Trafic de papiers sénégalais : la Dnlt démantèle un nouveau réseau à Tambacounda

Trafic de papiers sénégalais : la Dnlt démantèle un nouveau réseau à Tambacounda - 15/05/2026

Ross Béthio : un faux commissaire démasqué alors qu’il escortait des camions algériens vers Dakar

Ross Béthio : un faux commissaire démasqué alors qu’il escortait des camions algériens vers Dakar - 15/05/2026

Diourbel : accusé de viol et d’acte contre nature, le jakartaman finalement condamné à trois ans de réclusion criminelle pour détournement de mineur

Diourbel : accusé de viol et d’acte contre nature, le jakartaman finalement condamné à trois ans de réclusion criminelle pour détournement de mineur - 15/05/2026

Xi Jinping organise un banquet de bienvenue en l'honneur de Donald Trump

Xi Jinping organise un banquet de bienvenue en l'honneur de Donald Trump - 15/05/2026

Affaire de mutation frauduleuse : Les avocats de Mame Mbaye Niang face aux conclusions de la défense de Sonko le 10 juin prochain

Affaire de mutation frauduleuse : Les avocats de Mame Mbaye Niang face aux conclusions de la défense de Sonko le 10 juin prochain - 14/05/2026

Candidature de Macky Sall à l'ONU: Serigne Sidy Ahmed Sy

Candidature de Macky Sall à l'ONU: Serigne Sidy Ahmed Sy " Dabakh" s'associe à la vague de soutien... - 14/05/2026

Autonomisation, formation, lutte contre la déperdition scolaire et les MGF : Les défis des clubs de jeunes filles leaders à Kolda…

Autonomisation, formation, lutte contre la déperdition scolaire et les MGF : Les défis des clubs de jeunes filles leaders à Kolda… - 14/05/2026

Diplomatie éducative : Le Sénégal élu vice-président de la Conférence générale de l’ICESCO à Kazan

Diplomatie éducative : Le Sénégal élu vice-président de la Conférence générale de l’ICESCO à Kazan - 14/05/2026

African Lion 2026 : la soldate américaine disparue, retrouvée morte dans une grotte

African Lion 2026 : la soldate américaine disparue, retrouvée morte dans une grotte - 14/05/2026

Xi Jinping tend la main à Trump: “La Chine et les États-Unis devraient être des partenaires, pas des rivaux”

Xi Jinping tend la main à Trump: “La Chine et les États-Unis devraient être des partenaires, pas des rivaux” - 14/05/2026

Vaste attaque russe sur Kiev: un mort et 31 blessés

Vaste attaque russe sur Kiev: un mort et 31 blessés - 14/05/2026

Sandiara à la conquête du monde : Aliou Gning porte l’ambition internationale de la commune jusqu’à Malte

Sandiara à la conquête du monde : Aliou Gning porte l’ambition internationale de la commune jusqu’à Malte - 14/05/2026

RSS Syndication