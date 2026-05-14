Autonomisation, formation, lutte contre la déperdition scolaire et les MGF : Les défis des clubs de jeunes filles leaders à Kolda…

À Kolda, les clubs de jeunes filles leaders et le concept du « new deal » ne sont plus à présenter au monde du développement. Ainsi, ces clubs se distinguent dans divers domaines comme la lutte contre les mutilations génitales féminines, les mariages d’enfants, les grossesses précoces, la déperdition scolaire entre autres. Dans cette dynamique, ils sont appuyés par des partenaires pour devenir des leaders exemplaires demain.

C’est dans ce cadre que les jeunes filles ont bénéficié encore d’une formation dans la transformation de l’acajou et de ses dérivés.

En ce sens, une dotation de machines à coudre et une unité de coiffure complète d’une valeur de totale de 3 370 185 FCFA a été octroyé au club de jeunes filles leaders de Saré Bidji (Kolda) pour renforcer le leadership, l’autonomisation et l’entreprenariat féminin dans la zone par World Vision. Grâce à ce don ces jeunes filles seront en mesure de générer leurs propres revenus et se prémunir contre la dépendance et les grossesses non désirées ou précoces.

Dans cette lancée, il faut y ajouter la formation de cinq membres de ces clubs, des unités de transformation de Bagadadji, Mampatim, Saré Bidji, Saré Moussa Ndour et Saré Faramba, un pair éducateur formateur en transformation de viande végétale à base d'acajou...