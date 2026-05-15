L’association Domou Senegal renouvelle une journée réussie de don de sang

Dans la continuité de son engagement citoyen en faveur de la santé publique, l’Domou Sénégal, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), a organisé une grande journée de collecte de sang au Lycée Lamine Guèye le 30 avril 2026.





Après avoir marqué les esprits en 2024 avec une collecte historique de 876 poches de sang à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), l’association poursuit sa mobilisation en faveur du don volontaire de sang à travers les établissements scolaires et universitaires du Sénégal.





Cette nouvelle opération a été marquée par une forte mobilisation de la jeunesse sénégalaise. Des centaines de jeunes, dont une majorité de nouveaux donneurs, ont répondu présents avec générosité et sens des responsabilités.





Selon les chiffres communiqués par les organisateurs, 215 nouveaux donneurs ont participé à cette collecte, soit 78 % des participants, contre 61 donneurs réguliers.





Au-delà des statistiques, cette journée a surtout mis en lumière une jeunesse consciente des enjeux de solidarité et prête à agir concrètement pour sauver des vies.





Chaque poche de sang collectée représente un espoir supplémentaire pour les patients en situation d’urgence, les accidentés, les femmes enceintes ou encore les personnes souffrant de maladies nécessitant des transfusions régulières.





À travers cette initiative, l’Domou Sénégal réaffirme sa volonté de faire du don de sang un véritable réflexe citoyen auprès des jeunes et de contribuer durablement au renforcement des capacités du Centre national de transfusion sanguine.





« Voir autant de jeunes venir donner leur sang pour la première fois est extrêmement fort. Cette jeunesse sénégalaise est engagée, consciente et profondément solidaire. C’est cette énergie collective qui nous donne envie de continuer », souligne l’association.





Le Lycée Lamine Guèye s’est ainsi transformé, le temps d’une journée, en un véritable espace de solidarité et d’engagement citoyen au service de la vie.

