Sénégal: en Casamance, des rebelles affaiblis mais la paix minée par le cannabis


Sénégal: en Casamance, des rebelles affaiblis mais la paix minée par le cannabis

Des soldats et des gendarmes sénégalais, appuyés par des chiens renifleurs, détruisent les champs de cannabis en Casamance début mai : cette opération est le dernier épisode d'un des conflits les plus vieux d'Afrique, latents depuis 43 ans dans le sud du Sénégal, malgré une rébellion indépendantiste largement affaiblie.

L'opération militaire a été menée près de la frontière gambienne où sont basées les rebelles du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), en lutte depuis décembre 1982 pour l'indépendance de cette région séparée d'une partie du Sénégal par la Gambie.

Elle a été remportée "sans difficultés majeures" avec 14 interpellations, une saisie d'armes de guerre et plus de six tonnes de cannabis, a dit à la presse le colonel Cheikh Guèye, chef de l'armée dans la région de Ziguinchor, un des trois formant la Casamance et épicentre de ce conflit de basse intensité ayant fait des milliers de victimes.

Après avoir fait subir des pertes à l'armée, le MFDC "est aujourd'hui fortement affaibli. Il n'a plus que des troupes résiduelles, ne recrute plus et est confronté au vieillissement de ses combattants" alors que l'armée s'est renforcée en hommes et en équipements, affirme à l'AFP un expert du dossier qui, comme la majorité des interlocuteurs de l'AFP sur ce sujet, a requis l'anonymat en raison de la sensibilité du dossier.

En outre, cette rébellion fait face à "une forte division de ses factions politiques et militaires" et "un problème d'approvisionnement en armes et en munitions" depuis que la Gambie et la Guinée-Bissau voisines, ses zones de réponse, coopèrent avec Dakar pour la paix, dit cette source.

L'affaiblissement de la rébellion est aussi dû à "une perte progressive de sa base politique et affective qui était portée par les communautés locales", explique une figure de la société civile casamançaise.

Mais "la réalité de la lutte a créé une désillusion et une désaffection, vis-à-vis du MFDC, de ces communautés qui aspirent aujourd'hui à la paix", relève-t-elle.

Par ailleurs, l'avènement au plan national des dirigeants politiques issus de la Casamance, comme le Premier ministre Ousmane Sonko, chef du parti majoritaire dans le pays, "a contribué à apaiser les ardeurs" d'adeptes du MFDC, assure la même source.

Ils "ont maintenant le sentiment d'une revanche de la Casamance dans le landerneau politique sénégalais" dont ils se sentaient exclus, selon elle.

 

- "40 ans sans contrôler un village" -

M. Sonko a affirmé mi-mars à Ziguinchor, principale ville de Casamance, que le MFDC se bat depuis plus de "40 ans sans contrôler le moindre village".

Il s'exprimait après la mort le 17 mars de trois militaires et trois autres blessés dans une "explosion accidentelle" lors d'opérations anti-cannabis. Le 11 mars, un autre soldat avait été tué et six blessés.

En novembre 2025, un soldat détenu pendant sept mois par "une bande armée" avait été libéré.

"Nous ne pensons pas que les maquisards parlent toujours d'indépendance si ce n'est par principe. Le problème principal est la culture du chanvre (cannabis). Nous engagerons tous les moyens qu'il faut" contre elle, a dit M. Sonko.

Le cannabis "permet aux bandes armées d'avoir des ressources importantes pour financer leurs activités" et l'opération criminelle mène début mai avait pour "objectif de frapper le coeur de (leur) économie et de guerre", selon le colonel Guèye.

Si la zone frontalière de la Guinée-Bissau est dans l'accalmie depuis que l'armée a détruit en 2021 les bases rebelles, les troubles se sont concentrés ces derniers mois dans le Nord Sindian, près de la Gambie.

- "Dépôt partiel des armes" -

Cette zone est propice aux activités illicites en raison de "sa forêt dense" et son enclavement "malgré ses importantes productions agricoles et forestières que les populations démunies ne peuvent écouler faute de routes", indique à l'AFP Mamadou Sadio, ancien membre d'une unité d'élite de l'armée.

Des populations affirment dépendre du trafic de cannabis et "ont demandé aux imams s'il ya un fondement religieux (musulman) les autorisant à le cultiver", témoigne un responsable administratif.

M. Sonko dit tendre la main au MFDC mais rappelle : « nous ne pouvons accepter que le moindre pouce du territoire soit amputé ».

La société civile locale a célébré cette semaine près de Ziguinchor le troisième anniversaire d'un accord de paix entre une faction rebelle et le gouvernement.

Un autre accord a été conclu en février 2025 avec une autre faction à Bissau, alors que plusieurs sont restés sans lendemain.

Dans la quasi totalité de la région, les réfugiés et déplacés "se réinstallent progressivement dans les villages" à la faveur de "l'arrêt des hostilités et du dépôt partiel des armes", affirme la figure de la société civile.

"Mais la question de la pacification reste entière" parce que "des éléments armés sont encore réticents à déposer les armes", relève-t-elle.

Autres articles
Vendredi 15 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Exploitation illégale des ressources : dix machines drague détruites lors d’une opération anti-orpaillage à Missira Sirimana

Exploitation illégale des ressources : dix machines drague détruites lors d’une opération anti-orpaillage à Missira Sirimana - 15/05/2026

Fonds Covid : le Pr Daouda Ndiaye totalement blanchi par la Chambre de discipline financière après cinq ans d’instruction

Fonds Covid : le Pr Daouda Ndiaye totalement blanchi par la Chambre de discipline financière après cinq ans d’instruction - 15/05/2026

Trafic de papiers sénégalais : la Dnlt démantèle un nouveau réseau à Tambacounda

Trafic de papiers sénégalais : la Dnlt démantèle un nouveau réseau à Tambacounda - 15/05/2026

Ross Béthio : un faux commissaire démasqué alors qu’il escortait des camions algériens vers Dakar

Ross Béthio : un faux commissaire démasqué alors qu’il escortait des camions algériens vers Dakar - 15/05/2026

Diourbel : accusé de viol et d’acte contre nature, le jakartaman finalement condamné à trois ans de réclusion criminelle pour détournement de mineur

Diourbel : accusé de viol et d’acte contre nature, le jakartaman finalement condamné à trois ans de réclusion criminelle pour détournement de mineur - 15/05/2026

Xi Jinping organise un banquet de bienvenue en l'honneur de Donald Trump

Xi Jinping organise un banquet de bienvenue en l'honneur de Donald Trump - 15/05/2026

Affaire de mutation frauduleuse : Les avocats de Mame Mbaye Niang face aux conclusions de la défense de Sonko le 10 juin prochain

Affaire de mutation frauduleuse : Les avocats de Mame Mbaye Niang face aux conclusions de la défense de Sonko le 10 juin prochain - 14/05/2026

Candidature de Macky Sall à l'ONU: Serigne Sidy Ahmed Sy

Candidature de Macky Sall à l'ONU: Serigne Sidy Ahmed Sy " Dabakh" s'associe à la vague de soutien... - 14/05/2026

Autonomisation, formation, lutte contre la déperdition scolaire et les MGF : Les défis des clubs de jeunes filles leaders à Kolda…

Autonomisation, formation, lutte contre la déperdition scolaire et les MGF : Les défis des clubs de jeunes filles leaders à Kolda… - 14/05/2026

Diplomatie éducative : Le Sénégal élu vice-président de la Conférence générale de l’ICESCO à Kazan

Diplomatie éducative : Le Sénégal élu vice-président de la Conférence générale de l’ICESCO à Kazan - 14/05/2026

African Lion 2026 : la soldate américaine disparue, retrouvée morte dans une grotte

African Lion 2026 : la soldate américaine disparue, retrouvée morte dans une grotte - 14/05/2026

Xi Jinping tend la main à Trump: “La Chine et les États-Unis devraient être des partenaires, pas des rivaux”

Xi Jinping tend la main à Trump: “La Chine et les États-Unis devraient être des partenaires, pas des rivaux” - 14/05/2026

Vaste attaque russe sur Kiev: un mort et 31 blessés

Vaste attaque russe sur Kiev: un mort et 31 blessés - 14/05/2026

Sandiara à la conquête du monde : Aliou Gning porte l’ambition internationale de la commune jusqu’à Malte

Sandiara à la conquête du monde : Aliou Gning porte l’ambition internationale de la commune jusqu’à Malte - 14/05/2026

Menaces terroristes sur le corridor Dakar-Bamako : Le président du Conseil des chargeurs maliens sollicite une suspension de frais de détention des conteneurs

Menaces terroristes sur le corridor Dakar-Bamako : Le président du Conseil des chargeurs maliens sollicite une suspension de frais de détention des conteneurs - 14/05/2026

Maintien du prix du pain à 150 Fcfa - La FNBS tape du poing sur la table :

Maintien du prix du pain à 150 Fcfa - La FNBS tape du poing sur la table : "Ce gouvernement n'est pas du tout sérieux!" (Joseph Diab, porte-parole) - 14/05/2026

Thiès- 146 milliards de contribution de la région au titre de l'exercice fiscal 2024: Cajust appelle à la prise en compte des besoins spécifiques des communautés...

Thiès- 146 milliards de contribution de la région au titre de l'exercice fiscal 2024: Cajust appelle à la prise en compte des besoins spécifiques des communautés... - 13/05/2026

Teranga Politique : quand nos grands hommes ont oublié de se serrer la main

Teranga Politique : quand nos grands hommes ont oublié de se serrer la main - 13/05/2026

Citations clés du président Xi Jinping sur les relations sino-américaines

Citations clés du président Xi Jinping sur les relations sino-américaines - 13/05/2026

Flintlock 2026 : les forces d’élite sénégalaises remportent la première place des « Flintlympics »

Flintlock 2026 : les forces d’élite sénégalaises remportent la première place des « Flintlympics » - 13/05/2026

Chambre criminelle de Thiès : 10 ans de prison requis contre Modou Samb pour viol, pédophilie...l'affaire mise en délibéré.

Chambre criminelle de Thiès : 10 ans de prison requis contre Modou Samb pour viol, pédophilie...l'affaire mise en délibéré. - 13/05/2026

Thiaroye : l'escroc Modou S., la terreur des commerçants, enfin arrêté

Thiaroye : l'escroc Modou S., la terreur des commerçants, enfin arrêté - 13/05/2026

Trafic de documents d’état civil : la DNLT de Saint-Louis démantèle une nouvelle filière

Trafic de documents d’état civil : la DNLT de Saint-Louis démantèle une nouvelle filière - 13/05/2026

Drame à Warang : une jeune fille de 13 ans retrouvée morte dans un bâtiment en chantier

Drame à Warang : une jeune fille de 13 ans retrouvée morte dans un bâtiment en chantier - 13/05/2026

Franc CFA : Emmanuel Macron affirme avoir levé tous les verrous et attend désormais que les dirigeants africains franchissent le pas

Franc CFA : Emmanuel Macron affirme avoir levé tous les verrous et attend désormais que les dirigeants africains franchissent le pas - 13/05/2026

Emmanuel Macron solde ses comptes avec les régimes militaires au Sahel : « Nous avons été payés en retour par de l’ingratitude »

Emmanuel Macron solde ses comptes avec les régimes militaires au Sahel : « Nous avons été payés en retour par de l’ingratitude » - 13/05/2026

Sibassor : Les populations sans eau depuis 48h, crient leur soif

Sibassor : Les populations sans eau depuis 48h, crient leur soif - 13/05/2026

Grand Magal 2026 – Vers la dernière ligne droite avec la tenue d’un CDD le 13 mai pour finaliser les préparatifs

Grand Magal 2026 – Vers la dernière ligne droite avec la tenue d’un CDD le 13 mai pour finaliser les préparatifs - 13/05/2026

LE TRAITÉ SUR LES EAUX DE L'INDUS ( Dr. Pradeep Kumar SAXENA)

LE TRAITÉ SUR LES EAUX DE L'INDUS ( Dr. Pradeep Kumar SAXENA) - 13/05/2026

[ Contribution] Un an après l'opération Sindoor : la détermination de l’Inde face au terrorisme ( Son Exellence Mr. Dinkar Asthana )

[ Contribution] Un an après l'opération Sindoor : la détermination de l’Inde face au terrorisme ( Son Exellence Mr. Dinkar Asthana ) - 13/05/2026

RSS Syndication