Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin dans le secteur de la Falémé

Les éléments du 4e Bataillon d’infanterie ont procédé, ce samedi 16 mai 2026, au démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin situé à trois kilomètres au sud de Moussala, dans le secteur de la Falémé.



Selon une note publiée par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) sur ses plateformes digitales, plusieurs équipements utilisés pour l’exploitation illégale ont été saisis lors de l’opération.



Le bilan fait état notamment de la saisie de six groupes électrogènes ainsi que de divers autres matériels d’exploitation.



Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage clandestin et les activités illicites dans les zones aurifères du Sénégal.

