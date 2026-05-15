Fonds Covid : le Pr Daouda Ndiaye totalement blanchi par la Chambre de discipline financière après cinq ans d’instruction

La décision est désormais officielle et met fin à une longue procédure judiciaire et financière. Le professeur Daouda Ndiaye a été totalement blanchi par la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes dans l’affaire dite des Fonds Covid.



Selon les informations publiées par le quotidien Libération, la décision est tombée le 5 mai dernier, après près de cinq années d’instruction dans un dossier complexe portant sur la gestion de financements publics destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19.



Une longue procédure finalement close sans faute retenue



Initialement renvoyé devant la Chambre de discipline financière, le Pr Daouda Ndiaye était soupçonné de fautes de gestion dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet financé par les Fonds Force Covid.



Mais selon Libération, la juridiction financière a finalement conclu à l’absence de toute faute de gestion à son encontre.



Le professeur a exprimé sa satisfaction après ce verdict, remerciant sa famille, ses proches, ses collègues ainsi que les Sénégalais qui l’ont soutenu durant ces cinq années d’épreuves qu’il qualifie de particulièrement difficiles.



Un projet scientifique au cœur de la controverse



Toujours selon les éléments rapportés par Libération, le dossier concernait un financement d’environ 1,3 milliard FCFA destiné à la construction du Centre international de formation et de recherche sur les agents infectieux et la génomique, rattaché à l’Unité de parasitologie-mycologie.



Les fonds avaient été versés en plusieurs tranches entre mai 2020 et février 2021.



La Cour des comptes avait relevé dans son rapport initial que certains marchés avaient été passés par entente directe, sans autorisation préalable de la Direction centrale des marchés publics, en violation du code des marchés publics.



La défense du professeur basée sur l’urgence sanitaire



Face à ces accusations, le Pr Daouda Ndiaye avait défendu la régularité de ses actes en invoquant le contexte exceptionnel de la pandémie.



Toujours selon Libération, il avait expliqué que les travaux du centre avaient débuté dès 2017 dans le cadre d’un projet initialement privé, et que les financements Covid étaient venus en appui pour accélérer la finalisation du projet.



Il soutenait également que l’urgence sanitaire justifiait certaines décisions prises hors du cadre classique des appels d’offres, notamment pour permettre la poursuite rapide des travaux et l’acquisition d’équipements essentiels.



La Chambre tranche en faveur de l’enseignant-chercheur



Après examen du dossier, la Chambre de discipline financière a finalement écarté toute responsabilité du professeur dans la gestion des fonds.



Selon Libération, cette décision vient clôturer une procédure longue de près de cinq ans, marquée par de nombreuses controverses autour de la gestion des Fonds Covid.



Avant le Pr Daouda Ndiaye, un autre médecin, le Pr Moussa Seydi, avait également été mis en cause dans le même rapport avant d’être blanchi.

