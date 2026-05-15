Xi Jinping organise un banquet de bienvenue en l'honneur de Donald Trump

Le président chinois Xi Jinping a organisé jeudi un banquet au Grand Palais du Peuple à Beijing pour accueillir le président américain Donald Trump à l'occasion de sa visite d'État en Chine.



Lors du banquet, M. Xi a déclaré que les liens sino-américains constituaient la relation bilatérale la plus importante dans le monde actuel.



"Nous devons faire en sorte qu'elles fonctionnent, et ne jamais les compromettre", a souligné M. Xi, ajoutant que tant la Chine que les États-Unis avaient tout à gagner de la coopération et tout à perdre de la confrontation.



"Nos deux pays doivent être des partenaires plutôt que des rivaux", a-t-il noté.



M.Xi a également déclaré que les deux parties avaient convenu d'établir une relation Chine-États-Unis constructive de stabilité stratégique afin de promouvoir un développement régulier, sain et durable des liens sino-américains, et d'apporter davantage de paix, de prospérité et de progrès au monde.

