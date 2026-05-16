DIOMAYE- PRÉSIDENT - Mor Ndack TALL, ex-administrateur militaire, dénonce des dysfonctionnements au sein de la coalition

Ancien officier de l’administration militaire sénégalaise pendant 18 ans, Mor Ndack TALL a récemment annoncé la création de son parti politique, Sénégal Ça Kanam, officiellement reconnu le 1er octobre 2024. Membre de la coalition présidentielle Diomaye Président, il exprime aujourd’hui des réserves sur le fonctionnement interne de celle-ci, qu’il juge peu inclusif et dominé par des logiques partisanes. En effet, pour le natif de Touba et ancien administrateur militaire ayant officiellement lancé son parti politique Sénégal Ça Kanam le 1er octobre 2024, l’heure est grave. Fort de 18 années passées au service de la nation dans l’administration militaire, il affirme avoir souhaité poursuivre son engagement patriotique en s’investissant dans la vie politique, conformément aux principes des démocraties modernes.



Profitant des échanges qu’il a eus avec DakarActu-Touba , l’ancien militaire explique que ses réflexions sur le sous-développement des États africains l’ont conforté dans l’idée de renouer avec la pensée des anciens guides socio-politiques africains. Selon lui, ces derniers ont été injustement diabolisés par les puissances coloniales, tout comme l’intellectuel Cheikh Anta Diop, dont les visions panafricaines n’ont pas été pleinement exploitées par le Sénégal.



C’est dans cette optique qu’il dit avoir développé une idéologie qu’il nomme la « Sénégalité », fondée sur les réalités culturelles, sociales et spirituelles locales, et destinée à servir de socle à un programme de refondation nationale.



Un soutien initial au régime actuel, aujourd’hui nuancé



Mor Ndack TALL affirme partager la volonté de rupture affichée par le régime du président Bassirou Diomaye FAYE. Il indique avoir répondu favorablement à l’appel du chef de l’État à construire un Sénégal plus juste, égalitaire et solidaire. Cependant, son enthousiasme initial laisse place à des inquiétudes.



Il déplore notamment ce qu’il considère comme une mainmise de certaines figures sur la coalition Diomaye Président. Sans les nommer directement, il met en cause « une dame et son complice (le patron de AWALÉ) » qui, selon lui, utilisent les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par la coalition pour reconstruire et renforcer leurs propres partis politiques, en vue de futures échéances présidentielles.



« Un panel WhatsApp constamment fermé »



L’ex-administrateur militaire regrette plus spécifiquement le manque de dialogue interne. Il indique que le seul espace d’échange encore fonctionnel au sein de la coalition – un panel WhatsApp regroupant l’ensemble des membres – « se ferme perpétuellement », empêchant ses participants de donner leurs avis et suggestions.



« Nous avons accepté de taire nos ambitions personnelles pour celles du président Bassirou Diomaye FAYE dans l’intérêt du Sénégal », écrit-il, avant de conclure que « l’opportunisme exagéré » de certains responsables a provoqué « la cassure dans les rangs de la coalition ».



Un appel à la transparence



Par cette prise de parole publique, Mor Ndack TALL, président du parti Sénégal Ça Kanam, entend alerter sur les risques d’une dérive interne à la coalition présidentielle. Il réaffirme néanmoins son attachement au projet de refondation nationale porté par le chef de l’État, tout en espérant que des réajustements seront opérés pour permettre une véritable participation de toutes les composantes.