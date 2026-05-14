Affaire de mutation frauduleuse : Les avocats de Mame Mbaye Niang face aux conclusions de la défense de Sonko le 10 juin prochain

Le feuilleton judiciaire civil opposant l’ancien ministre Mame Mbaye Niang au Premier ministre Ousmane Sonko connaîtra un nouveau rebondissement le 10 juin prochain. Devant la 3e Chambre civile du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, les avocats de l’ancien ministre devront répondre aux conclusions déposées par les conseils du chef du gouvernement sur la question de la mutation frauduleuse présumée d’un bien immobilier.







Pour rappel, l’affaire tire son origine de la condamnation définitive d’Ousmane Sonko pour diffamation et injures publiques. Par jugement n°176/2023 du 30 mars 2023, confirmé en appel puis par la Cour suprême, le leader de Pastef avait été condamné à verser 200 millions de FCFA à Mame Mbaye Niang à titre de dommages et intérêts. Une créance que l’ancien ministre n’a jamais pu recouvrer.







C’est précisément pour en obtenir l’exécution que ses avocats, conduits par Me Baboucar Cissé, ont ouvert ce nouveau front judiciaire. Ils soutiennent qu’en mai 2023, soit quelques semaines seulement après la réquisition foncière du 24 avril, le droit au bail portant sur le lot n°R/17, un terrain de 264 m² situé à la Cité Keur Gorgui, a été transféré au nom de membres de la famille d’Ousmane Sonko. Une opération qu’ils qualifient d’organisation délibérée d’insolvabilité, destinée à soustraire ce patrimoine à toute saisie.

