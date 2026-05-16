Parcelles Assainies : deux cambrioleurs déférés pour vol avec effraction au stade municipal

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies a procédé, le 15 mai 2026, au déferrement de deux individus pour vol en réunion commis avec effraction dans une infrastructure sportive locale.



L’affaire fait suite à une plainte déposée par le directeur du stade municipal, après la découverte d’un cambriolage survenu le 7 mai 2026 aux environs de 13h50.





Un bureau ciblé et des équipements sportifs dérobés



Selon les éléments de l’enquête, les malfaiteurs ont ciblé le bureau du président de la commission sportive du stade.



Ils ont emporté plusieurs équipements, notamment :



• des chaussures de football neuves (godasses)

• des ensembles de maillots sportifs





Tentative de sabotage du système de vidéosurveillance



Dans le but de couvrir leur forfait, les auteurs ont sectionné les câbles du système de vidéosurveillance.



Cependant, les responsables du stade ont pu récupérer des images exploitables, transmises aux enquêteurs et déterminantes pour l’identification des suspects.





Interpellation et aveux partiels



Les investigations ont permis l’interpellation des deux individus le 11 mai 2026.



Confrontés aux images de vidéosurveillance, ils ont reconnu les faits de vol, tout en contestant les circonstances de l’effraction et la dégradation du système de sécurité. Les enquêteurs ont toutefois relevé des traces matérielles confirmant une intrusion forcée.



Au terme de leur garde à vue, les deux mis en cause ont été déférés devant le Procureur de la République.