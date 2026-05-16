Législatives capverdiennes : Gisèle Lopes d’Almeida clôt sa campagne au Sénégal et attaque le gouvernement

À deux jours des élections législatives du Cabo Verde prévues le 17 mai, Gisèle Lopes d’Almeida a clôturé sa campagne électorale vendredi à la mairie de Baobab, lors d’une conférence de presse marquée par de vives critiques contre le gouvernement en place.



Tête de liste du PAICV pour la circonscription Afrique, la candidate a présenté sa candidature comme un engagement envers la diaspora africaine, affirmant vouloir défendre les intérêts des communautés capverdiennes vivant sur le continent.



Dans son intervention, Gisèle Lopes d’Almeida est revenue sur son mandat parlementaire depuis 2016, mettant en avant son combat pour la révision de la loi sur la nationalité. Selon elle, cette réforme vise à corriger des injustices touchant plusieurs familles de la diaspora, dont certaines confrontées à des situations d’apatridie.



La candidate a également évoqué les difficultés rencontrées par les Capverdiens vivant en Afrique, notamment en matière de mobilité, de services consulaires, de santé, de formation et d’accès aux opportunités économiques.



Mais l’essentiel de son discours a porté sur la situation politique et économique du pays. Elle a dénoncé un recul démocratique inquiétant, accusant les autorités d’utiliser les institutions et la justice à des fins politiques. Elle a aussi évoqué des tentatives d’invalidation de candidatures de l’opposition.



Sur le plan économique, Gisèle Lopes d’Almeida a critiqué la politique de privatisation des entreprises publiques stratégiques. Selon elle, cette orientation fragilise les capacités nationales et contribue aux difficultés que connaît actuellement l’archipel, notamment les coupures d’eau et d’électricité, les pénuries de gaz ainsi que les perturbations dans les transports maritimes et aériens.



Elle a notamment insisté sur les conséquences des dysfonctionnements du transport inter îles, qu’elle considère comme vital pour un archipel composé de dix îles. Les agriculteurs voient leur production pourrir sur les quais, des familles restent bloquées et les activités économiques sont paralysées, a-t-elle déclaré. Elle a également dénoncé les annulations de vols à la dernière minute sans indemnisation des passagers.



Face à cette situation, la candidate du PAICV a appelé à voter pour le changement autour du projet Cabo Verde para Todos, soutenant Francisco Carvalho comme futur Premier ministre.



Parmi les priorités avancées pour la circonscription Afrique figurent l’accès à la nationalité, l’amélioration des services consulaires, le renforcement de la coopération sanitaire avec le Sénégal et les pays africains, le soutien à la jeunesse et à l’entrepreneuriat, ainsi que le développement des investissements entre l’Afrique et le Cap Vert.



Gisèle Lopes d’Almeida a appelé les électeurs de la diaspora à se mobiliser massivement lors du scrutin du 17 mai, estimant que chaque voix comptera pour l’avenir du pays.