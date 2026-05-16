Kaolack : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye renforce le dispositif de prévention des inondations...

Dans le cadre de sa tournée nationale de suivi des opérations de prévention et de gestion des eaux pluviales, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué ce vendredi 15 mai, une visite de terrain dans le département de Kaolack.



D’abord dans la commune de Keur Baka, le ministre a inauguré à Thiariak, un réseau de drainage des eaux pluviales réalisé par le génie militaire encadré par la direction de la prévention routière. ''C’est un ouvrage d’une grande importance parce que réglant un problème précis d’un ravin qui divisait la ville en deux empêchant la population de circuler correctement et provoquant souvent des risques de sécurité majeurs notamment pour les enfants. Et le réaliser est une preuve de notre engagement à garantir l’équité et la justice au niveau du territoire, de la justice territoriale et de l’équité (…) », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye.

Après Thiariak, le ministre a fait cap sur la commune de Kaolack où il a visité les tranches drainantes de Ndangane. « C’est des travaux réalisés par le génie militaire en relation avec les communautés, les collectivités et les acteurs communautaires pour ouvrir des tranchées drainantes[...]. Ce sont des travaux confortatifs d’urgence qui vont soulager la population pour l’hivernage à venir et permettre aussi d’évacuer les eaux régulièrement vers les vallées avoisinantes. »

Cheikh Tidiane Dièye a également visité le canal émergent qui traverse les quartiers de Kassaville, de Passoire et de Médina Mbaba et le bassin de Thioffack dont les travaux sont en cours et enfin à Médina Baye. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a profité de l’occasion pour rassurer les populations sur les délais des travaux de ces ouvrages qui participent à la lutte contre les inondations à Kaolack. « Pour certains sites, les délais sont fermes. Ici à Thioffack, ce bassin sera réalisé par le génie militaire. Il sera terminé avant l’hivernage, il pourra jouer la fonction qui lui est assigné. L’autre bassin aussi de Thioffack, l’entreprise est déjà à pied d’œuvre avec l’Onas. Je leur ai dit que dans les deux mois avant l’hivernage, ce travail sera fait », a-t-il assuré.

Selon le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, la réalisation de ces ouvrages traduit la volonté des autorités de miser sur des solutions structurelles et durables pour prévenir les inondations partout à travers le Sénégal, notamment à Kaolack.