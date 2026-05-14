Diplomatie éducative : Le Sénégal élu vice-président de la Conférence générale de l’ICESCO à Kazan

Le Sénégal a été désigné vice-président de la 15ᵉ Conférence générale de l’Organisation islamique mondiale pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), ouverte ce mercredi 13 mai 2026 à Kazan, en République du Tatarstan, en Fédération de Russie.







C’est le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, également président de la Commission nationale sénégalaise pour l’ICESCO, qui représentait le pays à cette rencontre de haut niveau. Sa présence a couronné une série de consultations ayant abouti à l’adoption de la composition du Bureau de la Conférence générale. Aux côtés du Sénégal, la République arabe d’Égypte a été reconduite à la présidence, tandis que la République des Maldives hérite du poste de Rapporteur. Ce bureau exercera ses fonctions pour les quatre prochaines années, jusqu’à la 16ᵉ session de la Conférence.







Cette nomination est présentée par Dakar comme la reconnaissance du rôle actif que joue le Sénégal au sein de l’organisation en matière d’éducation, de sciences, de culture et de dialogue entre les peuples du monde islamique. Elle intervient également dans un contexte de dynamisme des relations entre le Sénégal et l’ICESCO, illustré récemment par la visite officielle du directeur général de l’organisation à Dakar, à l’occasion de la Journée nationale des Daara, une visite qui avait mis en relief l’expérience sénégalaise en matière d’éducation inclusive, de préservation des valeurs culturelles et de promotion des droits de l’enfant.







À travers cette distinction, le Sénégal entend peser davantage sur les orientations stratégiques de l’ICESCO et renforcer la coopération multilatérale dans ses domaines de compétence.

