Candidature de Macky Sall à l'ONU: Serigne Sidy Ahmed Sy " Dabakh" s'associe à la vague de soutien...

Après Ndiassane, Thiénaba et Keur Mame El Hadj, la délégation du comité dénommé "Convergence Citoyenne", conduite par l'ancien ministre Babacar Gaye, s'est rendue ce jeudi à Tivaouane où elle a été reçue par les guides religieux dont Serigne Sidy Ahmed Sy Ibn El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick.

Ce dernier a ainsi salué l'ambition de l'ancien président Macky Sall de diriger cette haute institution. " Vu son parcours, ses qualités, son savoir-faire, il peut diriger n'importe quelle institution dans le monde. Je peux dire que c'est une grande fierté pour nous de voir un sénégalais compétir au niveau mondial", a d'emblée déclaré le guide religieux.

Pour Serigne Sidy Ahmed Sy Ibn El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick, la candidature devrait aujourd'hui bénéficier du soutien de l'ensemble des sénégalais. " Si nous ne soutenons pas un sénégalais comme nous, d'autres le feront pour leurs propres fils. Alors, si l'un d'eux gagne, ce sera un grand honneur pour eux et une grande défaite pour nous. C'est pourquoi, je pense que nous devons tous mettre de côté certaines préoccupations en nous unissant autour de cette candidature", a-t-il ajouté.

Parlant du Sénégal, le marabout a martelé que nous avons un grand pays qui repose sur un fondement solide, forgé par l'unité de son peuple, la spiritualité, le respect de son histoire et la volonté commune de bâtir un avenir prospère. Et qu'aucune action ne pourra freiner sa marche inexorable vers le sommet...