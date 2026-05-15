DIC: L’ancien ministre Pape Malick Ndour arrêté

L’ancien ministre Pape Malick Ndour a été arrêté à son domicile ce vendredi en milieu d’après-midi, aux environs de 15h, suite à la décision de la Cour suprême. Il a aussitôt été acheminé à la Division des Investigations Criminelles (DIC), où il est actuellement entendu.
Nous y reviendrons
Autres articles
-
Financement du développement : Cheikh Diba reçoit une délégation de la BADEA conduite par la vice-présidente des Opérations
-
Arrestation de Pape Malick Ndour : L’APR dénonce une dérive autoritaire et réclame sa libération immédiate
-
Pape Malick Ndour admis à Rebeuss après son arrestation
-
TABASKI 2026 - Pression sociale et économique insoutenable, le Mouvement Thiès d’Abord exprime ses préoccupations et interpelle l'État
-
Préparatifs Tabaski / Kolda : Spectre de la crise Malienne, cherté et rareté des moutons, prix élevé de l’aliment de bétail…