Serigne Gueye Diop s’enflamme pour le meeting de Mbour : « Notre coalition a réalisé une réussite de 150%… »

Après le meeting de Mbour, des informations faisaient état de vives tensions dans le groupe WhatsApp interne de la coalition “Diomaye Président”. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et des PME, Serigne Gueye Diop, l’un des principaux organisateurs de l’événement, a tenu à rétablir les faits.







Pour le ministre, les rumeurs de crise interne ne reflètent pas la réalité. Il affirme que dès le soir du meeting, l’ensemble des responsables de la coalition s’est retrouvé à Saly pour faire le bilan et celui-ci s’est avéré largement positif. Serigne Gueye Diop n’hésite pas à parler d’un succès « à 150% » : les objectifs de mobilisation ont été non seulement atteints, mais dépassés. Le message du Président est parvenu aux militants, et ces derniers seraient repartis satisfaits et galvanisés. La forte affluence enregistrée à Mbour en témoigne, plusieurs départements n’ayant même pas pu faire le déplacement tant la demande était importante.







Le ministre reconnaît cependant l’existence de frustrations en marge de l’événement. Certains responsables de mouvements alliés, qui espéraient être présents ou bénéficier de soutiens financiers, n’auraient pas obtenu satisfaction. Une situation que Serigne Gueye Diop balaie d’un revers de main : la coalition, dit-il, n’est pas là pour « distribuer de l’argent à gauche, à droite ».







La coalition regarde désormais vers l’avenir, envisageant un prochain meeting national et d’autres mobilisations dans les régions de l’intérieur du Sénégal, afin de capitaliser sur l’élan de Mbour.







Le ministre Serigne Gueye Diop s’exprimait lors d’une interview avec le quotidien l’Observateur.

