Pape Malick Ndour admis à Rebeuss après son arrestation

L’ancien ministre de la jeunesse, Pape Malick Ndour est désormais derrière les barreaux. Arrêté ce vendredi 15 Mai à son domicile aux environs de 15 heures, suite à une décision de la Cour suprême, il a été conduit à la Division des Investigations Criminelles (DIC) avant d’être transféré et écroué à la Maison d’arrêt de Rebeuss.
Autres articles
-
Financement du développement : Cheikh Diba reçoit une délégation de la BADEA conduite par la vice-présidente des Opérations
-
Arrestation de Pape Malick Ndour : L’APR dénonce une dérive autoritaire et réclame sa libération immédiate
-
DIC: L’ancien ministre Pape Malick Ndour arrêté
-
TABASKI 2026 - Pression sociale et économique insoutenable, le Mouvement Thiès d’Abord exprime ses préoccupations et interpelle l'État
-
Préparatifs Tabaski / Kolda : Spectre de la crise Malienne, cherté et rareté des moutons, prix élevé de l’aliment de bétail…