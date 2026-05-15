Pape Malick Ndour admis à Rebeuss après son arrestation

L’ancien ministre de la jeunesse, Pape Malick Ndour est désormais derrière les barreaux. Arrêté ce vendredi 15 Mai à son domicile aux environs de 15 heures, suite à une décision de la Cour suprême, il a été conduit à la Division des Investigations Criminelles (DIC) avant d’être transféré et écroué à la Maison d’arrêt de Rebeuss.