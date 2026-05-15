Préparatifs Tabaski / Kolda : Spectre de la crise Malienne, cherté et rareté des moutons, prix élevé de l’aliment de bétail…

Pour la Tabaski 2026 à Kolda, les foirails réunissent tous les ingrédients d’une explosion des prix du mouton. D’ailleurs, une ‎ambiance inhabituelle règne au foirail de Bouna Kane à moins de deux semaines de la Tabaski. À cela, il faut ajouter le spectre de la crise Malienne, la cherté et la rareté du mouton, le prix élevé de l’aliment de bétail faisant entrevoir la psychose des populations. Après avoir fait le tour des foirails de Sikilo camp de garde et Bouna Kane, le constat est le même sur la non disponibilité en quantité suffisante en mouton et les prix chers. Beaucoup ont soulevé les mêmes interrogations à notre micro comme la crainte de fêter la Tabaski sans mouton cette année. Dans cette lancée Tidiane Baldé président du foirail de Bouna Kane invite les populations à s’approvisionner tôt avant que les prix n’augmentent davantage.

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À l'en croire, « l'année dernière il y avait beaucoup de moutons à cette période. Mais cette année, les moutons sont chers et rares tout en coûtant entre 90 mille et 300 mille f cfa. Cependant, j’ose croire qu’il yaura des moutons malgré la crise malienne et tout le monde sera servi. » Dans la foulée, il invite « les gens à venir acheter tôt leurs moutons pour éviter les surprises... »

‎Dans cette dynamique, le président souhaite que la mairie réfectionne la route menant au foirail avec de l'éclairage.

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I Sow est un client venu acheter un mouton : « le mouton est trop cher cette année. D’ailleurs, j’ai remarqué que le foirail est presque vide. Et je pense que cette mauvaise situation est due à la crise malienne et au changement climatique. C’est pourquoi, les éleveurs craignent que les maliens ne viennent pas cause de la crise jihadiste. Avec cette situation, je ne vois pas comment les « gorgorlou » vont acquérir un bélier. »

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‎Saliou Ba est un des nombreux vendeurs : « les moutons sont chers cette année puisqu’ils coûtent entre 100 mille et 250 mille francs pour la race « ndama » et les « bali bali » à partir de 250 mille f cfa. A cela, il faut ajouter le sac de foin d’arachide qui est à 6 000 f cfa... »