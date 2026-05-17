TOUBA- Hizbut-Tarqiyyah remet 1 milliard FCFA et 500 moutons au Khalife des mourides et réaffirme son engagement à ses côtés


TOUBA- Hizbut-Tarqiyyah remet 1 milliard FCFA et 500 moutons au Khalife des mourides et réaffirme son engagement à ses côtés
Ce samedi 16 mai 2026, à Darou Minane, le Dahira Hizbut-Tarqiyyah a marqué son cinquantenaire (50 ans, 1976-2026) par une Grande Ziara en présence du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. À cette occasion, la structure a remis une hadiya d’un milliard de FCFA pour les travaux de la Grande Mosquée de Touba, ainsi que 500 moutons en prélude au prochain Grand Magal.

Ce fut, en effet, une cérémonie à la fois spirituelle et financière d’envergure. Selon les responsables de la structure, ce geste vise à soutenir les travaux en cours à la Grande Mosquée de Touba, un chantier permanent sous la houlette du khalifat général. Prenant la parole, le responsable moral du dahira, Serigne Youssou Diop, a expliqué que cette mobilisation « s’inscrit dans une logique de discipline et d’exécution des recommandations du Khalife ». Il a salué l’engagement des membres du dahira, venus nombreux de tout le pays pour honorer ce cinquantenaire.

Outre le adiya de nature financière, le Hizbut-Tarqiyyah a également remis 500 moutons au Khalife général, en guise d’anticipation sur le Grand Magal de Touba, prévu dans moins de trois mois. Une initiative qui témoigne de la volonté de la structure de s’inscrire dans la durée et dans l’accompagnement logistique des grands événements religieux mourides.

Serigne Mountakha Mbacké, visiblement satisfait de la démarche empruntée. a salué « l’engagement constant de cette structure au service de la communauté ». Il a prié pour les donateurs et souligné l’importance de l’union des dahiras autour des chantiers spirituels et matériels de Touba. La rencontre s’est tenue en présence de nombreuses personnalités religieuses, de guides locaux et de fidèles venus de plusieurs régions du Sénégal. L’ambiance était à la fois recueillie et solennelle, marquée par des lectures coraniques et des chants religieux.
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Dimanche 17 Mai 2026
Amadou Moustapha Mbaye



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