Financement du développement : Cheikh Diba reçoit une délégation de la BADEA conduite par la vice-présidente des Opérations

Le ministre des Finances Cheikh Diba a accueilli, ce jour, une délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), conduite par Dr Fatima El Sheikh, Vice-Présidente des Opérations et Secrétaire générale des conseils d’administration et des gouverneurs de l’institution.







Le Sénégal veut renforcer la coopération dans le domaine du financement du développement avec la BADEA, institution panafricaine à vocation arabo-africaine qui figure parmi les partenaires financiers stratégiques contribuant au financement de projets structurants dans divers secteurs de l’économie nationale.







La visite de la délégation conduite par Dr El Sheikh s’inscrit dans la dynamique de dialogue régulier entre le gouvernement sénégalais et ses partenaires au développement, dans un contexte où le pays cherche à diversifier ses sources de financement pour accompagner la mise en œuvre de son agenda de transformation économique.

