Trafic de papiers sénégalais : la Dnlt démantèle un nouveau réseau à Tambacounda

Le trafic de documents administratifs sénégalais continue de préoccuper les autorités. Après plusieurs opérations menées à Wakhinane Nimzatt, Ziguinchor et Saint-Louis, la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt) vient de frapper un nouveau réseau présumé opérant dans la région de Tambacounda.



Selon les révélations du quotidien Libération, un ressortissant guinéen soupçonné d’avoir obtenu frauduleusement des documents d’état civil sénégalais a été interpellé par les éléments de l’antenne régionale de la Dnlt de Tambacounda.



Un contrôle de routine qui fait tomber le suspect



L’opération a eu lieu le dimanche 10 mai au poste avancé de Gouloumbou.



Toujours selon Libération, les agents de la Dnlt ont arrêté un homme identifié comme Mamadou Saidou Diallo, né en 1967 à Labé, en Guinée, et domicilié dans le village de Sinthiou Bocar Aly.



Le suspect revenait de Kolda pour rejoindre son lieu de résidence lorsque les agents ont procédé à un contrôle de routine.



Lors des vérifications, il a présenté une carte nationale d’identité guinéenne expirée depuis décembre 2009.



Mais la fouille de ses bagages va rapidement faire basculer l’affaire.



Un extrait de naissance sénégalais obtenu frauduleusement



Les enquêteurs découvrent sur lui un extrait de naissance sénégalais établi au nom de Mamadou Saydou Coulibaly, né à Goudiry en 1982.



Le document aurait été obtenu grâce à un jugement d’autorisation d’inscription de naissance délivré lors d’une audience foraine tenue en décembre 2021.



Toujours selon Libération, un autre extrait de naissance concernant une certaine Mariama Soumaye Diallo a également été retrouvé dans ses affaires.



Interrogé sur cette double identité, le suspect a reconnu être exclusivement de nationalité guinéenne.



Il affirme vivre au Sénégal depuis 1987.



Des audiences foraines utilisées pour fabriquer de faux Sénégalais



Face aux enquêteurs, Mamadou Saidou Diallo explique qu’il aurait été approché par un notable influent de Bala à l’approche d’échéances électorales afin d’obtenir des papiers sénégalais.



Selon ses déclarations relayées par Libération, plusieurs de ses compatriotes auraient bénéficié du même procédé à travers les audiences foraines organisées dans la zone.



Le suspect reconnaît toutefois que les informations figurant sur son extrait de naissance sénégalais sont fausses.



Il affirme également ignorer l’identité exacte de la personne qui lui aurait attribué cette nouvelle identité administrative.



Il soutient avoir seulement versé 2 500 FCFA à un certain B. Touré pour les frais liés à la procédure.



De nouvelles pistes explorées par les enquêteurs



L’enquête a ensuite conduit les éléments de la Dnlt jusqu’au centre d’état civil de Goudiry afin de vérifier l’authenticité des documents produits.



Un homme identifié comme L. Cissé, cité par le mis en cause comme facilitateur présumé, a également été convoqué par les enquêteurs.



Mais selon Libération, L. Cissé a nié toute implication dans cette affaire.



Confronté à ce dernier, Mamadou Saidou Diallo a finalement reconnu avoir inventé certaines accusations pour tenter de se disculper.



Il a ensuite déclaré que le véritable intermédiaire était un certain B. Touré, aujourd’hui décédé.



Des documents authentiques obtenus grâce à de fausses déclarations



Les vérifications menées au centre d’état civil de Goudiry ont permis d’établir que l’extrait de naissance incriminé existe bel et bien dans les registres officiels.



Mais selon les premiers éléments de l’enquête relayés par Libération, ce document aurait été obtenu sur la base de fausses déclarations lors des audiences foraines.