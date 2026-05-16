La plateforme "Les Boucliers Diomaye" dénonce un « acharnement » contre le président Bassirou Diomaye Faye

La plateforme " les Boucliers de Diomaye" Président a dénoncé ce qu’elle qualifie d’« acharnement politique » contre le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Lors d’une conférence de presse, son coordonnateur national, Birame Cissé, a affirmé que les attaques contre le chef de l’État se sont multipliées ces derniers mois. Selon lui, elles visent à fragiliser son autorité et, par extension, les institutions de la République.



Il a déclaré que la plateforme « n’acceptera jamais cet acharnement » contre le président, rappelant que Bassirou Diomaye Faye a été « élu souverainement par le peuple sénégalais » lors de l’élection présidentielle de 2024.



Le coordonnateur a également salué la forte mobilisation observée lors du meeting de Mbour, qu’il considère comme une preuve de soutien populaire au président et à sa coalition. Il a adressé ses félicitations aux responsables politiques, dont Aminata Touré, pour l’organisation de cet événement.



Sur le plan économique, il a affirmé qu’il n’existe pas de « dette cachée », contrairement à certaines accusations attribuées à Ousmane Sonko. Il estime que ces affirmations sont infondées et ne doivent pas servir à expliquer la situation économique du pays, qu’il juge difficile.



La plateforme affirme soutenir les appels au dialogue et à l’apaisement du chef de l’État, qu’elle présente comme un acteur de stabilité et de cohésion nationale dans un contexte politique sensible.



Elle dénonce toutefois des campagnes de discrédit, des déclarations jugées irrespectueuses et des tentatives de déstabilisation visant le président de la République. Birame Cissé a notamment pointé du doigt certains députés, directeurs généraux et maires accusés de multiplier les critiques.



« Nul ne peut affaiblir le président sans fragiliser les institutions », a-t-il déclaré, affirmant la volonté de la plateforme de défendre l’autorité de l’État et la dignité de la fonction présidentielle.



Il a précisé que la plateforme " Les Boucliers de Diomaye" vise à soutenir la politique de l’État et à accompagner le président dans sa mission, notamment en vue des échéances politiques futures.



Dans la même perspective, la plateforme a évoqué la présidentielle de 2029 et affirmé son intention de travailler pour une continuité politique autour du chef de l’État.



Birame Cissé a également interpellé le procureur de la République, appelant à une vigilance accrue face aux attaques visant le président et à toute tentative de déstabilisation des institutions.



Enfin, la plateforme appelle la jeunesse sénégalaise à préserver l’unité nationale et à rejeter les logiques de division politique.