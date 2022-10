Visite du ministre Me Moussa Bocar Thiam à la Rts : Le directeur général Racine Talla liste les préoccupations de la chaîne nationale.

Dans le cadre de sa tournée des maisons de presse, le Ministre de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique, Me Moussa Bocar Thiam, quelques jours après sa prise de fonction, s’est rendu auprès de certaines chaînes de télévision.



L’objectif étant de s’informer sur leur fonctionnement et de voir les manquements dans ces organes de presse. L’étape de la radiotélévision sénégalaise (RTS), a permis au directeur général Racine Talla de décliner les acquis de la boite, les chantiers en cours et aussi, de rappeler les préoccupations.



Au cours de ce déplacement, le ministre Me Moussa Bocar Thiam a visité la tour qui sera une unité de lieu tournée vers des perspectives post-modernes comme l’a précisé le directeur général de la Rts.