Affaire Braquages en série à Ndiassane, Louga et Tivaouane : l’arrestation du “marabout” Saidy Diallo fait tomber plusieurs suspects

L’enquête sur une série de cambriolages et braquages signalés entre Ndiassane, Louga, Tivaouane, Touba et Saint-Louis connaît une nouvelle accélération. Selon Libération, l’arrestation de Saidy Diallo, un homme de 50 ans se présentant comme marabout, a permis aux enquêteurs de remonter une piste qui aurait déjà conduit à au moins cinq autres arrestations.


Un véhicule au cœur de l’enquête
 
L’affaire démarre avec l’immobilisation, par le commissariat spécial de Touba, du conducteur d’un véhicule immatriculé AA 793 PB. D’après Libération, ce véhicule aurait été utilisé par une bande de malfaiteurs le dimanche 28 juin 2026 à Ndiassane, lors d’un cambriolage.
 
Mais l’enquête ne s’est pas limitée à ce seul fait. Un véhicule du même type serait également impliqué dans un braquage spectaculaire contre un point Wave à Louga, ainsi que dans une tentative de cambriolage à Tivaouane. Ces éléments ont poussé les enquêteurs à centraliser les investigations au niveau du commissariat de Louga.
 
Saidy Diallo transféré sous escorte à Louga
 
L’homme arrêté à Touba a été transféré au commissariat de Louga sous bonne escorte. Il s’agit, selon Libération, de Saidy Diallo, âgé de 50 ans, domicilié à Tivaouane et se présentant comme marabout.
 
Son interpellation semble avoir constitué un tournant important dans l’enquête. Les policiers soupçonnent l’existence d’une bande organisée opérant dans plusieurs localités, avec des véhicules et du matériel pouvant servir à des cambriolages nocturnes.
 
Une fouille révélatrice dans le véhicule
 
La fouille effectuée dans la voiture a permis de découvrir un important lot d’objets. Selon Libération, les enquêteurs ont retrouvé deux cagoules, un pantalon jogging rouge, une chemise bleue claire, un grand marteau, deux pieds-de-biche, sept arrache-clous, deux scies à métaux, une puce de téléphone, une clé de porte, deux cisailles, une paire de gants noirs ainsi qu’une tablette de médicaments entamée.
 
Ces éléments, qui pourraient s’apparenter à du matériel de cambriolage, renforcent les soupçons des enquêteurs sur le rôle présumé de Saidy Diallo et de ses complices présumés dans plusieurs opérations criminelles.
 
Une Ford de l’Université Gaston Berger dans le dossier
 
Autre révélation marquante rapportée par Libération : en plus du véhicule avec lequel Saidy Diallo est tombé à Touba, il aurait tenté de vendre une Ford appartenant à l’Université Gaston Berger. Cette voiture aurait été volée lors d’un cambriolage commis à Saint-Louis.
 
Ce nouvel élément élargit encore le périmètre de l’enquête, qui touche désormais plusieurs localités du pays : Ndiassane, Louga, Tivaouane, Touba et Saint-Louis.
 
Au moins cinq autres membres présumés du gang arrêtés
 
L’arrestation de Saidy Diallo aurait provoqué une série d’interpellations. Selon Libération, au moins cinq autres membres présumés du gang sont actuellement gardés à vue au commissariat de Louga.
 
Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit et usage de véhicule volé. L’enquête se poursuit afin de déterminer le rôle exact de chaque mis en cause dans cette affaire aux ramifications multiples.
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Mardi 7 Juillet 2026
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