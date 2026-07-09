Les Etats-Unis frappent l'Iran, qui riposte et les accuse de vouloir perturber les obsèques de Khamenei


Les Etats-Unis frappent l'Iran, qui riposte et les accuse de vouloir perturber les obsèques de Khamenei

Les Etats-Unis ont de nouveau frappé l'Iran dans la nuit, disant avoir visé des cibles militaires, mais Téhéran a riposté contre des alliés de Washington dans le Golfe et a accusé ses ennemis de vouloir perturber les funérailles de l'ayatollah Khamenei prévues jeudi en s'en prenant à des infrastructures civiles.

Ces frappes américaines, malgré un protocole d'accord sur la fin du conflit signé par les deux belligérants le 17 juin, ont fait 14 morts et 78 blessés en Iran depuis mercredi, a affirmé le ministère de la Santé.

L'Iran revendique, en dépit l'opposition de Washington, d'imposer des droits de passage sur les navires empruntant le détroit d'Ormuz, une voie maritime clé pour le commerce mondial des hydrocarbures. Le pays a, selon l'armée américaine, frappé mardi au moins trois navires commerciaux qui y transitaient.

Les nouvelles frappes américaines sont "une réponse aux bombardements de navires menés hier par l'Iran. Si ça se reproduit, ce sera bien pire !", a lancé le président Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

L'armée américaine a précisé sur X avoir frappé quelque 90 cibles militaires iraniennes, parmi lesquelles des systèmes de défense antiaérienne, des installations de surveillance côtière et des sites de stockage de missiles et de drones sur la côte sud de l'Iran.

La liaison ferroviaire entre Téhéran et Machhad (nord-est), où l'inhumation de l'ayatollah Khamenei est prévue jeudi à partir de 14H00 (10H30 GMT), a été suspendue après les frappes, selon la télévision d'Etat. Il s'agit aussi d'une voie stratégique pour les échanges commerciaux entre l'Iran et la Chine, l'un de ses principaux partenaires.

Plus tôt, les Gardiens de la Révolution iraniens avaient accusé les Etats-Unis d'avoir visé "deux ponts dans les provinces orientales menant à Machhad afin de faire de l'ombre" aux funérailles de feu le guide suprême Ali Khamenei, tué le 28 février à l'âge de 86 ans dans une frappe aérienne au premier jour de la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël.

La dépouille de l'ayatollah, à l'issue de six jours de cérémonies dans plusieurs villes d'Iran et d'Irak, est arrivée à Machhad à bord d'un avion, a rapporté l'agence officielle Irna. Elle sera ensuite inhumée au sein du mausolée de Reza, le plus important lieu de culte d'Iran.

Des millions de personnes sont attendues sur place, selon les autorités. Le début de la cérémonie est prévu à 14H00 (10H30 GMT) après avoir été repoussé en raison du retard pris par le transfert de la dépouille depuis l'Irak.

Toute la nuit, et pendant des heures avant le début des obsèques, des fidèles ont patienté dans les rues de Machhad. Certains agitaient d'immenses portraits d'Ali Khamenei, tandis que d'autres, réunis en groupes, récitaient en chœur des chants religieux. Une vaste banderole déployée sur la façade d'un immeuble proclamait: "Nous allons tuer Trump". Une autre promettait une récompense de 100 millions de dollars pour sa mort.

Le principal négociateur iranien dans les pourparlers avec les Etats-Unis, Mohammad Bagher Ghalibaf, a réitéré jeudi que le détroit d'Ormuz ne serait ouvert que selon des "modalités iraniennes et non sous la pression des menaces américaines".

- "Escalade mesurée" -

 

Les Iraniens "pensent que le temps joue en leur faveur. Ils peuvent tenir le coup plus longtemps que les Américains et les pays du Golfe, et c'est là-dessus qu'ils misent", a remarqué Alex Vatanka, du groupe de réflexion américain Middle East Institute.

Pour Negar Mortazavi, du cercle de réflexion américain Center for International Policy, "l'Iran estime qu'une escalade mesurée et limitée peut rétablir la dissuasion sans franchir le seuil d'une guerre totale".

En représailles, les Gardiens de la Révolution iraniens et l'armée ont de nouveau visé des pays du Golfe.

L'armée idéologique de la République islamique, dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat, a dit avoir lancé des drones et missiles contre les bases américaines d'Arifjan et d'Ali Al-Salem au Koweït, et de Juffair et Sheikh Isa au Bahreïn.

De son côté, l'armée iranienne a revendiqué des frappes au Koweït et à Bahreïn, mais aussi au Qatar, un des médiateurs dans les efforts de paix, avec le Pakistan.

Au Koweït, l'armée a assuré avoir repoussé des attaques "hostiles" de missiles et de drones. A Bahreïn, où plusieurs explosions ont été entendues par un journaliste de l'AFP, les autorités ont déclenché à deux reprises les sirènes d'alerte aérienne.

Au Qatar, les habitants ont reçu une brève alerte en raison d'une menace sécuritaire jugée élevée.

 

- Pétrole en hausse -

 

Après avoir trouvé un terrain d'entente à la mi-juin, Washington et Téhéran avaient repris leurs difficiles négociations en vue d'un règlement durable du conflit.

Aux tirs imputés à Téhéran contre trois navires commerciaux, Washington avait répondu par une première série de frappes dans la nuit de mardi à mercredi en Iran. Huit militaires iraniens ont été tués, selon la télévision d'Etat. Téhéran a ensuite dit avoir répliqué en frappant des installations sur des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn.

Les échanges de frappes ont fait bondir les cours du pétrole, le baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale, progressant encore de 1,1% jeudi à 78,88 dollars.

Autres articles
Jeudi 9 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Des explosions entendues à Manama, où les sirènes d'alerte ont été activées

Des explosions entendues à Manama, où les sirènes d'alerte ont été activées - 09/07/2026

Iran: 14 morts, 78 blessés dans les frappes américaines des deux derniers jours (ministère)

Iran: 14 morts, 78 blessés dans les frappes américaines des deux derniers jours (ministère) - 09/07/2026

Entre prison ferme et sursis, le tribunal tranche après une affaire née d’une plainte du PCA de l’Isra : le couple Mamadou Diop-Aminata Lô fixé sur son sort

Entre prison ferme et sursis, le tribunal tranche après une affaire née d’une plainte du PCA de l’Isra : le couple Mamadou Diop-Aminata Lô fixé sur son sort - 09/07/2026

Prison, Bac et réinsertion : condamné à 10 ans, Babacar Diène décroche la mention « Assez Bien »

Prison, Bac et réinsertion : condamné à 10 ans, Babacar Diène décroche la mention « Assez Bien » - 09/07/2026

Bambey : un père de 15 enfants condamné à sept ans de réclusion pour viol suivi de grossesse

Bambey : un père de 15 enfants condamné à sept ans de réclusion pour viol suivi de grossesse - 09/07/2026

Dalifort : la vidéo-surveillance fait tomber un vigile accusé d’attouchements sur une fillette de sept ans

Dalifort : la vidéo-surveillance fait tomber un vigile accusé d’attouchements sur une fillette de sept ans - 09/07/2026

Des explosions entendues à Bahreïn (journaliste AFP)

Des explosions entendues à Bahreïn (journaliste AFP) - 09/07/2026

Trump menace l'Iran de frappes

Trump menace l'Iran de frappes "bien pires" si ses attaques continuent - 09/07/2026

Assemblée nationale : Ousmane Sonko dévoile les nouveaux visages de son cabinet

Assemblée nationale : Ousmane Sonko dévoile les nouveaux visages de son cabinet - 08/07/2026

Diaspora APR : Abdou Mbow accueilli à Yaoundé, les militants sonnent la mobilisation pour 2029

Diaspora APR : Abdou Mbow accueilli à Yaoundé, les militants sonnent la mobilisation pour 2029 - 08/07/2026

Reprise de publications sur les réseaux sociaux : La ligne de crête que doivent tracer les médias

Reprise de publications sur les réseaux sociaux : La ligne de crête que doivent tracer les médias - 08/07/2026

Incendie dans une foire commerciale à Thiès: Une trentaine de cantines ravagées par les flammes..

Incendie dans une foire commerciale à Thiès: Une trentaine de cantines ravagées par les flammes.. - 08/07/2026

Thiès: Un incendie ravage une partie d'une foire commerciale à Hersent

Thiès: Un incendie ravage une partie d'une foire commerciale à Hersent - 08/07/2026

Réseau de prostitution clandestine démantelé à Nord-Foire : huit personnes interpellées et deux appartements sous scellés après une opération de la gendarmerie

Réseau de prostitution clandestine démantelé à Nord-Foire : huit personnes interpellées et deux appartements sous scellés après une opération de la gendarmerie - 08/07/2026

Marine Le Pen, condamnée à 15 mois ferme d'inéligibilité, peut a priori être candidate à la présidentielle

Marine Le Pen, condamnée à 15 mois ferme d'inéligibilité, peut a priori être candidate à la présidentielle - 07/07/2026

Haschich à Sicap Mbao : le fils présumé du ministre de l’Élevage placé sous mandat de dépôt

Haschich à Sicap Mbao : le fils présumé du ministre de l’Élevage placé sous mandat de dépôt - 07/07/2026

Affaire Braquages en série à Ndiassane, Louga et Tivaouane : l’arrestation du “marabout” Saidy Diallo fait tomber plusieurs suspects

Affaire Braquages en série à Ndiassane, Louga et Tivaouane : l’arrestation du “marabout” Saidy Diallo fait tomber plusieurs suspects - 07/07/2026

Kaolack : Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue par la BRS et saisie de 15 kg de chanvre indien

Kaolack : Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue par la BRS et saisie de 15 kg de chanvre indien - 07/07/2026

Assemblée nationale : les surprenants avantages réservés aux députés suppléants sortants

Assemblée nationale : les surprenants avantages réservés aux députés suppléants sortants - 07/07/2026

De la plainte pour violence conjugale au proxénétisme présumé : l’affaire Idrissa Sakho prend une tournure explosive

De la plainte pour violence conjugale au proxénétisme présumé : l’affaire Idrissa Sakho prend une tournure explosive - 07/07/2026

Détournement de mineure à Bambey :Le mécanicien S. Niang surpris en pleine action par le père de sa copine mineure

Détournement de mineure à Bambey :Le mécanicien S. Niang surpris en pleine action par le père de sa copine mineure - 07/07/2026

Marabout, bains mystiques et faux espoirs de visa : un retraité affirme avoir perdu 8 millions de FCfa, le prévenu relaxé

Marabout, bains mystiques et faux espoirs de visa : un retraité affirme avoir perdu 8 millions de FCfa, le prévenu relaxé - 07/07/2026

Mbour : l’OCRTIS frappe un grand coup, près de 260 kg de chanvre indien saisis

Mbour : l’OCRTIS frappe un grand coup, près de 260 kg de chanvre indien saisis - 06/07/2026

Mali: poursuite des combats pour la prise d'un camp armé dans le Nord

Mali: poursuite des combats pour la prise d'un camp armé dans le Nord - 06/07/2026

Jérôme Bandiaky alias “Sniper” attendu à la barre le 8 juillet

Jérôme Bandiaky alias “Sniper” attendu à la barre le 8 juillet - 06/07/2026

Affaire des présumés homosexuels : Après Pape Cheikh Diallo, le banquier Doudou Lamine Dieng attendu devant le juge

Affaire des présumés homosexuels : Après Pape Cheikh Diallo, le banquier Doudou Lamine Dieng attendu devant le juge - 06/07/2026

Koungheul : un bébé d’environ un mois retrouvé vivant dans une poubelle du marché central

Koungheul : un bébé d’environ un mois retrouvé vivant dans une poubelle du marché central - 06/07/2026

Guédiawaye — affaire d’avortement clandestin : F. Sylla évoque les menaces de son ex-petit ami pour justifier l’avortement

Guédiawaye — affaire d’avortement clandestin : F. Sylla évoque les menaces de son ex-petit ami pour justifier l’avortement - 06/07/2026

Kaolack / Appel à la formation d'une grande coalition vers les locales : Moussa Fall dit niet et maintient sa candidature

Kaolack / Appel à la formation d'une grande coalition vers les locales : Moussa Fall dit niet et maintient sa candidature - 06/07/2026

Genève : Mamoudou Ibra Kane appelle le Sénégal à ne pas manquer la révolution de l'intelligence artificielle

Genève : Mamoudou Ibra Kane appelle le Sénégal à ne pas manquer la révolution de l'intelligence artificielle - 05/07/2026

RSS Syndication