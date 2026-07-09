Trump menace l'Iran de frappes "bien pires" si ses attaques continuent

Donald Trump a menacé mercredi l'Iran de frappes "bien pires" en cas de nouvelles attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz.
"Ceci est une réponse aux bombardements de navires menés hier par l'Iran. Si ça se reproduit, ça sera bien pire!", a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, en légende d'une photo montrant un incendie près d'une ville.
"Nous venons de les frapper très fort (...) Chaque fois qu'ils nous frappent, nous ripostons vingt fois plus fort", a plus tard déclaré Donald Trump à la presse à bord d'Air Force One, de retour du sommet de l'Otan à Ankara, en Turquie.
"Ils ont fait un petit quelque chose aujourd'hui, mais il s'agissait plutôt de représailles" aux frappes de la veille, a ajouté le président américain.
Donald Trump avait estimé plus tôt dans la journée que le cessez-le-feu ne tenait plus, après des échanges de frappes qui fragilisent les efforts en vue d'une trêve durable. Mais il avait assuré que les nouveaux affrontements meurtriers prendraient fin "très rapidement" et laissé la porte ouverte à la poursuite des tractations diplomatiques avec Téhéran.
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