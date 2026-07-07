Kaolack : Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue par la BRS et saisie de 15 kg de chanvre indien

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kaolack, entité de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a mis fin aux activités d’un réseau de trafic de drogue le 2 juillet 2026. L'opération a conduit à l’interpellation de deux individus et à la saisie de quinze (15) kilogrammes de chanvre indien.

L’intervention a été déclenchée suite à l’exploitation d'un renseignement opérationnel décrivant le modus operandi des suspects : le premier s'approvisionnait en grande quantité depuis un pays limitrophe (au prix de 25 000 FCFA le kilo), tandis que son complice était chargé de démarcher les clients contre une commission sur les ventes.

Un dispositif de surveillance et une opération d'infiltration ont été mis en place. Un agent de la BRS s’est ainsi fait passer pour un acheteur potentiel. Lors de la transaction au village de Malo (commune de Latmingué), les policiers ont procédé à l'interpellation des deux trafiquants en possession d'une première tranche de deux (02) kilogrammes.

Confrontés aux faits, l'un des mis en cause a tenté de prétexter une découverte fortuite dans la forêt, avant d'être contredit par son associé. Les investigations ont conduit l'équipe à Keur Pathé pour une perquisition au domicile du principal suspect. Cette fouille a permis de découvrir treize (13) kilogrammes supplémentaires dissimulés dans un fût bleu.

Après notification de leurs droits, les deux individus ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien.