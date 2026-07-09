Bac 2026 : seulement 26,45 % de réussite au premier tour, plus de 70 000 candidats déjà recalés

Un premier tour très sélectif



L’Office du Baccalauréat a publié les résultats provisoires de la session 2026 du baccalauréat général. Selon les chiffres relayés par Les Échos, 45 614 candidats ont été déclarés admis dès le premier tour.



Rapporté au nombre total d’inscrits, soit 177 443 candidats, ce résultat correspond à un taux de réussite de 26,45 %. Ce niveau traduit un premier tour particulièrement sélectif, laissant une grande partie des candidats soit en situation d’échec, soit dans l’attente des épreuves du second groupe.



Près de 5 000 absents aux épreuves



Les statistiques arrêtées au 7 juillet 2026 indiquent que 172 460 candidats ont effectivement composé. Sur les 177 443 inscrits, 4 983 candidats étaient absents lors des épreuves.



Ce chiffre des absences constitue un autre enseignement de la session. Il montre l’écart entre les candidats officiellement inscrits et ceux qui se sont réellement présentés dans les centres d’examen.



55 135 candidats au second groupe



Les données publiées indiquent également que 55 135 candidats sont autorisés à se présenter aux épreuves du second groupe. Ces épreuves commencent, selon Les Échos, dès aujourd’hui.



Pour ces candidats, tout n’est donc pas encore joué. Le second tour représente une dernière chance d’obtenir le diplôme, après un premier tour marqué par une forte sélection.



Plus de 70 000 échecs déjà enregistrés



À partir des chiffres communiqués, plus de 70 000 candidats ont déjà échoué à l’issue du premier tour. Les Échos souligne ce bilan lourd, qui confirme la difficulté de cette session 2026.



Entre les admis directs, les admissibles au second groupe, les absents et les recalés, le Bac 2026 affiche déjà une physionomie contrastée : une minorité admise dès le premier tour, une importante cohorte encore en course, et un nombre très élevé d’échecs.