Prison, Bac et réinsertion : condamné à 10 ans, Babacar Diène décroche la mention « Assez Bien »

Un candidat pas comme les autres



Parmi les nouveaux bacheliers de la session 2026 figure un profil singulier. Babacar Diène, âgé de 28 ans et détenu au Camp pénal de Liberté 6, a réussi à obtenir son baccalauréat avec la mention « Assez Bien ».



Les Échos rapporte que cette réussite a été saluée par l’administration pénitentiaire, qui met en avant le rôle de l’éducation comme levier de réinsertion sociale. Le parcours de Babacar Diène est marqué par une longue interruption scolaire, liée à son incarcération.



Une scolarité stoppée en pleine terminale



Originaire de Keur Massar, Babacar Diène était en classe de terminale au lycée de la Zone de recasement lorsqu’il a été arrêté en 2020 à la suite d’une accusation de viol. Son interpellation, survenue en pleine année scolaire, l’avait empêché de poursuivre normalement ses études et de se présenter à l’examen du baccalauréat.



Dans un premier temps incarcéré à la prison de Rebeuss, il n’avait pas pu composer cette année-là. Selon sa tante, Ndèye Diène, citée par Les Échos, la pandémie de Covid-19 avait également compromis les démarches entreprises pour lui permettre de passer l’examen en détention.



Une condamnation toujours contestée par sa famille



À l’issue de son procès, Babacar Diène a été reconnu coupable de viol et condamné à dix ans de réclusion criminelle. Sa famille, selon Les Échos, affirme cependant avoir toujours contesté les faits qui lui sont reprochés.



Sa tante soutient notamment que la famille avait toujours demandé qu’un test soit effectué, tout en ajoutant ne pas savoir si ce test a été réalisé. Malgré cette condamnation, Babacar Diène n’a pas renoncé à son projet d’études.



Un Bac obtenu derrière les barreaux



Avec l’autorisation de l’administration pénitentiaire, le détenu s’est inscrit en candidat libre. Il a finalement passé les épreuves du baccalauréat et décroché son diplôme avec la mention « Assez Bien ».



Pour sa famille, cette réussite doit ouvrir une nouvelle étape. Elle lance un appel aux autorités afin qu’une mesure de clémence lui permette de poursuivre des études universitaires. Toujours détenu au Camp pénal de Liberté 6, Babacar Diène devrait encore purger environ quatre années de sa peine, selon les informations communiquées par sa famille à Les Échos.